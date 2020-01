Juan Manzur asegura que no habrá más clausula gatillo para los trabajadores estatales

El gobernador, Juan Manzur, retomó ayer las actividades oficiales tras sus vacaciones en el Caribe y explicó que ordenó a sus funcionarios que inicien rondas de diálogo con los diferentes gremios por la suspensión de la última cuota de la “cláusula gatillo”.

Los sindicatos consultados por los medios expresaron una postura común: los docentes ratificaron que si no se retrotrae la suspensión y se actualizan los haberes con el 10,5% adeudado, no empezarán las clases.

Los trabajadores autoconvocados de la salud consignaron que, al margen de las reuniones previstas, irán al paro mañana y el miércoles, con un quite de colaboraciones en los servicios de salud provinciales.

Cuatro preguntas al gobernador:

1- ¿Va a recibir a los gremios por la suspensión de la “cláusula gatillo”?

Sí, estuvimos analizando los números, la situación financiera de la Provincia con (el vicegobernador) Osvaldo (Jaldo), y mañana mismo (por hoy) la ministra de Gobierno se va a sentar con todos los representantes de los trabajadores para generar una mesa de diálogo, de consenso. Vamos a mostrarles todos los números, mostrarles la situación y obviamente buscarle la mejor solución que podamos a los trabajadores. Y a partir de ahí ver como podemos generar la mejor solución posible en torno a esta situación que tenemos con los trabajadores.

2- ¿Cómo encararán la paritaria 2020, que empieza con los docentes?

El Gobierno nacional ha vuelto a convocar la paritaria nacional docente, de la cual Tucumán también va a formar parte, y desde ahí a lo largo de febrero seguramente veremos como acercamos posiciones para llegar a un acuerdo, como siempre lo hemos hecho. A diferencia de Macri, ahora habrá una paritaria nacional docente, como anunció el propio ministro de Educación de la Nación.

3- ¿La Justicia y los legisladores también deberían reducirse el sueldo un 10%, como dispuso el PE?

Son otros poderes del Estado y desde el Poder Ejecutivo no es prudente que opine, por la independencia que hay. Me consta y lo he visto al esfuerzo que hacen los otros poderes del Estado, que acompañan las decisiones (del PE). Cada poder define de qué manera será la contención del gasto hasta recobrar el equilibrio fiscal, que es producto de una baja de ingresos en la provincia por Coparticipación o ingresos generales versus lo que venimos actualizando todas las erogaciones por la inflación. Ahí se ha producido un desequilibrio que es el que tenemos que corregir. Nosotros durante los últimos tres años hemos venido actualizando las erogaciones de la Provincia por la inflación. Lo que pasa es que durante el Gobierno de Mauricio Macri la economía nacional se ha contraído, ha caído el PBI, ha caído la industria, ha caído la construcción, ha caído todo. Esto qué hizo: los ingresos de la Provincia han disminuido muy por debajo de la inflación. Por eso nos hemos visto obligados los tres poderes del Estado a hacer una contención del gasto en función de que los ingresos son menores que la inflación que tenemos. El compromiso con los trabajadores está, vamos a buscar la mejor solución.

4- ¿Qué hará la Provincia con el adicional de $ 4.000 a estatales de la Nación, a cuenta de la paritaria?

Todo estará en el marco de la discusión que se dará (por las paritarias). Esto (por el incremento de $ 4.000) se dio porque muchas provincias no habían tenido la “cláusula gatillo”. La “cláusula gatillo” tenia que ver con la manera de compensar (la inflación). Ya no hay mas “cláusula gatillo”, el Gobierno nacional se ha expresado claramente: el propio presidente de la Nación (Alberto Fernández), el ministro de Trabajo (Claudio Morón), dijeron que no existe mas la “cláusula gatillo”, pero tenemos que ver cual es la mejor manera, la mejor solución, como siempre lo hemos hecho, en una mesa de dialogo.

fuente: lagaceta