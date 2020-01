Urtubey se muda con su familia a España

l exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey decidió mudarse a España junto a su esposa Isabel Macedo y la hija de ambos, Isabelita. Allí vivirán durante los próximos cuatro meses ya que el excandidato a vicepresidente por Consenso Federal dará clases en una reconocida universidad.

Según publicó La Gaceta de Salta, Urtubey se alejará por un tiempo de la política, tras doce años de gobernación, y ya está instalado en Sevilla, donde será profesor en la Universidad de Loyola Andalucía.

Por su parte, la actriz publicó en su cuenta de Instagram imágenes de las últimas vacaciones familiares en la Argentina, comparándola con su nueva vida en el viejo continente. “Fotos que voy encontrando (de cuando teníamos calor), no entienden el frío que hace acá. Pero estamos bien. Listos para arrancar esta nueva etapa de nuestras vidas con TODO”, escribió.

Además, prometió compartir para sus dos millones de seguidores, amigas, e incluso su madre, todo desde la red social: “Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie me pregunta todo el tiempo dónde estamos y qué hacemos… y yo no quiero usar tanto el teléfono porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba… Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes (por supuesto). Vamos a ver si me sale”.

