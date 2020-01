FUTBOL: La Supercopa Argentina se jugaría en Santiago del Estero

El vocero de TyC dijo a Cadena 3 que el estadio, que se está terminando de construir en esa provincia, es “la primera opción” para el duelo entre los campeones de la Superliga, Racing, y de la Copa Argentina, River.

La Supercopa Argentina -la finalísima entre los últimos campeones de la Superliga, Racing Club, y de la Copa Argentina, River Plate– se jugaría en Santiago del Estero y no en Córdoba, como lo indicaban algunas versiones que circularon con insistencia.

En diálogo con Cadena 3, Leonardo Gallego, el responsable de prensa de Torneos y Competencias (TyC), la empresa organizadora del evento, dijo este miércoles que “la opción número uno” es el Estadio Único que se está terminando de construir en la provincia norteña y que será una de las sedes de la Copa América 2020.

“Escuché que daban como un hecho que se juega en el Mario Alberto Kempes, pero no es así. Hoy la prioridad es Santiago del Estero, aunque no lo podemos confirmar porque aún no está la fecha oficializada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, afirmó Gallego.

El mes probable para que se dispute la finalísima entre “La Academia” y “El Millonario” es mayo, porque desde el 12 de junio se jugará la Copa América 2020.

fuente: cadena3