Por el préstamo de $ 18.000.- millones a Vicentín: Denuncian penalmente a Macri y ex funcionarios por “defraudación al Estado”

Mauricio Macri y varios ex funcionarios, como Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente por “defraudación al Estado” en el caso Vicentín. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez. Cabe recordar que durante la gestión de Macri, el Banco Nación le otorgó créditos por $18.000 millones a la cerealera, que aún no devolvió el dinero. Vicentin fue uno de los principales aportantes a la campaña presidencial de Macri.

La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, y va en contra de Macri, del ex titular del Banco Nación, Javier González Fraga, de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, del ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, los directivos de Vicentín, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y el ex titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, entre otros.

La presentación fue realizada por Fernando Migues, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Recordemos que las autoridades del Banco Nación investigan las responsabilidades internas en las operaciones de crédito realizadas con Vicentín ya que la anterior gestión le otorgó un préstamo de $18.400 millones. En plena crisis, la firma alegó “estrés financiero” y no devolvió el dinero. Ahora analizan desplazar a los funcionarios que no hicieron un correcto análisis de riesgo crediticio.

