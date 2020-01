Luis Iriarte instó a los legisladores a dar a conocer sus asesores

En busca de la nómina. El constitucionalista, pide mas transparencia.

El constitucionalista Luis Iriarte se marchó ayer cerca del mediodía de la Legislatura con las cajas de documentación oficial y las respuestas del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y se abocó a estudiar los detalles. “Es muy frondoso (el volumen), no puedo opinar en detalle aún sobre el contenido”, señaló a la prensa. Si bien valoró la importancia de los datos financieros a los que accedió, rechazó el argumento oficial para no haberle entregado la nómina del personal de la Cámara. De todos modos, consideró que la pelota quedó del lado de los legisladores y de los jefes de bloque. “Se presentaron muchos proyectos de acceso a la información pública. Y aunque la oposición se queja de que el oficialismo no los trata, tampoco da el ejemplo y da a conocer quiénes son sus asesores. No sólo en la actual Legislatura, sino con los anteriores vicegobernadores”, planteó el ex legislador.

fuente: LA GACETA