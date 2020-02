CORRUPCION MACRISTA: Los insólitos gastos de la AFI , cursos de cocina y expresión corporal

Las extrañas capacitaciones para los espías y la actualidad de Arribas y Majadalani.

En el marco del Programa de Formación Continua de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), queremos convocar al personal a participar del ‘curso de Expresión’”, dice la nota enviada a todas las direcciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Está fechado 19 de febrero de 2019 y es uno de los tantos cursos insólitos que se prestaban, durante el macrismo, dentro del organismo que se encarga de suministrar información de Inteligencia al Presidente de la Argentina.

Estos datos forman parte de la información que de a poco va compilando la interventora Cristina Caamaño y que tiene por objeto hacer un informe de situación sobre el Estado en que se encuentra la AFI tras el paso de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El curso de “Expresión” constaba de 5 clases semanales que se hicieron del 27 de febrero al 27 de marzo del año pasado. La primera clase para los espías fue sobre teoría de los tipos de expresión, relajación, conocimiento y ejercicios de expresión corporal. En la segunda clase, los agentes trabajaron otra vez la relajación, hicieron ejercicios prácticos llamados “de cuerpo y espacio” y luego les proyectaron un video para debatir sobre más teoría de la expresión corporal. Para la tercera clase, en la que, según pudo saber esta revista, cayó la convocatoria de los alumnos, se volvió a trabajar sobre la relajación, luego hubo “movimientos de cuerpo y espacio”, luego hicieron “ejercicios interactivos” y por último practicaron un “juego de roles”. Ya promediando marzo, la cuarta y quinta clase estuvieron enfocadas en prácticas sobre psicodrama y representaciones individuales. Al final evaluaron a todos.

Espías zen. Otro curso que tomaron los agentes de la AFI fue entre 12 y 26 de junio de 2019 llamado “oficina saludable”. Allí los espías aprendieron sobre “factores de riesgo cardiovascular”, “estrés y la salud”, “reanimación cardiopulmonar” y “postura corporal”. La convocatoria a este curso no se redujo solo a la AFI, sino a todos los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, integrado por todas las áreas de Inteligencia de las fuerzas de Seguridad y Defensa, como, por ejemplo, el área de Inteligencia de la Policía Federal o la Gendarmería; o la Inteligencia del Ejército o la Fuerza Aérea.

Algunos cursos eran correlativos. Por ejemplo “Oratoria 2”. Si no estaba aprobado “Oratoria 1”, no se podía hacer el segundo. Este curso se enfocaba en trabajar sobre la respiración, la inhibición de los agentes y el miedo escénico y también las inseguridades internas. En línea con el curso de oratoria, también hubo uno de líderazgo y coaching que se hizo entre octubre y noviembre de 2018. Allí se trabajó sobre las diferencias entre ser “gerente” y ser “coach”, la “escucha activa”, la “relación del coach con el equipo de colaboradores” y otros conceptos de coaching. Esta capacitación estaba apuntada para los agentes que tuviesen personal a cargo y necesitasen reforzar la relación con sus espías.

Master chef. Hubo un curso que se hizo durante los martes de mayo de 2019 que llevó como título “Conocimientos básicos de equilibrio nutricional” y estaba destinado a “todo el personal de la agencia que cumpla funciones en cocina, elaboración de alimentos”. El programa contaba con cinco ítems: “Los alimentos y el cuerpo”, “Guías alimentarias para la población argentina”, “Gustos y hábitos, valor sociocultural de la alimentación”, “Preparación de alimentos y listado de ingredientes” y por último “Patologías prevalentes de la alimentación”. Muy rico todo.

Estos gastos se suman a los revelados por el diario Perfil, donde incluían el “pack futbol” de Cablevisión.

Ex jefes. Hoy Arribas y Majdalani están fuera del país. El ex “Señor 5”, como se llama al director de la AFI, volvió a la compraventa de jugadores de fútbol. En la prensa deportiva europea se puede seguir el día a día de los negocios del escribano Arribas. Por estas horas se está definiendo el futuro de uno de sus futbolistas: Allan Marques Loureiro, un jugador brasileño que brilla en el Napoli de Italia. Según los medios napolitanos, hace diez días, Arribas estaba junto a su socio Juan Gemelli en Nápoles para definir el futuro de Allan, quien también tiene ofertas de la Juventus y del club inglés Everton. Luego de su paso por la función pública, el ex director de la AFI pudo reinsertarse en el mundo de los negocios privados con gran velocidad. Como si nunca hubiera perdido el ritmo.

Majdalani descansa en Punta del Este. El 24 de diciembre tomó sol en la pileta de su casa con una malla azul y recibió la Navidad en un restaurante en la zona de San Rafael. Es una asidua concurrente del gimnasio del hotel Enjoy (ex Conrad) y el miércoles 29 cenó en el restaurante El Abrazo, en Manantiales. Por ahora se desconoce qué hará en el futuro, pero su familia ya puso un pie en Estados Unidos tras crear sociedades en Miami.

FUENTE: REVISTANOTICIAS-PERFIL