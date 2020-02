Miguel Camel Nacul dice que se debe terminar la Escuela de La Patria

El ex-diputado afirma que solo se construyo la primera parte de la obra que quería el General Belgrano

El ex-diputado nacional Miguel Camel Nacul sigue luchando por lo que concibe como “el primera caso de malversación de fondos públicos del país”. El ex funcionario expreso su objetivo de llevar la obra de ” La Escuela de la Patria Dr. Manuel Belgrano “, que nunca fue finalizada al recinto de la Legislatura .

Esta escuela esta ubicada en el Sur de San Miguel de Tucuman, surgió con la iniciativa el procer Manuel Belgrano cuando este decidio , como su deseo antes de morir, donar 40.000 pesos fuertes para la construcción de cuatro instituciones educativas : en Tarija (Bolivia), Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero.

La obra tucumana en su nombre se empezo a construir en 1.998, sin embargo solo se llevo a cabo la primera parte del proyecto y, con uno de los últimos decretos del ex-gobernador Julio Miranda en 2.003, se despojo a esta escuela de gran parte de sus terrenos. En el mismo año la Comisión Histórica denuncio un faltante de casi U$S 300.000.- destinados por la Nacion para la obra.

Esto movilizo en su momento a toda la provincia . Un artista pinto un oleo y los alumnos de la escuela se quejaron porque no querían que les cercenaran parte de los terrenos aunque estuviera inconclusa.

PEDIDO DE JUSTICIA

Miguel Camel Nacul decidió pedir justicia, destacando que continuar la obra es todavia la tarea pendiente de los tucumanos, a los 200 años de la muerte del procer argentino.

En este contexto Nacul revelo su objetivo de hacer cumplir el sueño del prócer en el corriente año con la ayuda del gobierno provincial y nacional . ” Vamos a intentar presentar el proyecto en la legislatura , vamos a interesar al gobernador de la provincia Juan Manzur , explico Nacul a la Gaceta.

Luego acudio a la importancia de una iniciativa de la Nación y del presidente Alberto Fernandez. ” Hoy al presidente de la Nación le reclamaria el gesto politico nitido de anunciar que la escuela de la patria se va a terminar de construir y se van a entregar los recursos suficientes para que se comience la segunda etapa conforme a los planos que la provincia mando. Los cuales no fueron objetados y están en el área construcciones del Ministerio de Educación de la Nación”.señalo.

El ex-diputado califico la obra realizada de precaria y especifico que nunca se construyo la planta alta de 12 aulas y falta acondicionar 6 aulas en planta baja. Por otro lado en la secundaria faltan salones comunes, patios deportivos y el monumento al ejercito del Norte y hay un edificio en desuso en el medio del predio. Faltan muchisimas cosas y nadie hace nada , aunque 3.500 alumnos concurren a la escuela resalto.

¿ DONDE ESTA EL DINERO ?

En cuanto al dinero que falto donar a Tucuman para la construcción de la escuela. Nacul explico que hubo reclamos en el Siglo XIX. “En 1.813 hubo un tema de finanzas, donde todo estuvo muy mezclado, el dinero estuvo dando vueltas en las arcas administrativas de la provincia de Buenos Aires , pero lo cierto es que probablemente la provincia de Tucuman nunca recibio el dinero que le correspondía. Y agrego que con el paso del tiempo los gobiernos de la provincia no se hicieron cargo no se hicieron cargo del proyecto y el dinero prometido no llego.Por eso pedimos justicia.

fuente: LAGACETA