Grave denuncia de Roxana Teves: “Mariano Cuneo Libarona fue socio del juez Facundo Maggio, es un gran mentiroso y forma parte de la banda delictiva que me encarceló”

“El abogado Mariano Cuneo Libarona, abogado de José Alperovich, es un gran mentiroso. Forma parte de una maquinaria judicial destinada a aplastar y silenciar la gravísima denuncia de violación y abuso sexual contra el ex gobernador”, señaló Roxana Teves.

En ese sentido, Teves señaló que Cuneo Libarona “fue socio” del juez Facundo Maggio, cuando este se desempeñaba como abogado. Maggio actualmente es el magistrado que investiga las denuncias de la sobrina de Alperovich contra el senador.

Teves es la mujer que fue acusada falsamente -luego resultó sobreseída- tras la muerte de su pareja, el empresario Augusto Severini. La denuncia que la llevó a estar en prisión preventiva durante más de un mes a ella, a sus tres hijos y a su nuera, y de la que pudo librarse sólo después de firmar una renuncia al reclamo de los bienes que le correspondían como concubina del fallecido, fue realizada por Carolina Severini, hija del difunto, quien en pleno litigio civil por el patrimonio de su padre logró que el exfiscal Guillermo Herrera se acogiera a la hipótesis que indicaba que tanto Teves como su familia habían mantenido secuestrado durante años a Severini con el fin de enriquecerse a través de sus numerosos negocios comerciales. Quienes patrocinaron la acción penal contra la imputada fueron los abogados Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos del actual jefe de fiscales, Edmundo Jiménez.

“Cuneo Libarona defiende a Alperovich porque son todos socios, esto fue armado por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, que fue puesto en ese cargo para cubrir la retirada de su mentor Alperovich. Hoy él mismo le está cobrando su factura”, sostuvo Teves.

“En Tucumán el juez competente para juzgar a Alperovich no es nada más ni nada menos que el ex socio de Cuneo Libarona: Facundo Maggio”, remarcó.

“Facundo Maggio es el sobrino político del ministro fiscal Edmundo Jimenez, como es sabido por todos. Por supuesto que le convenía a Alperovich que la causa se tramite en Tucumán. Con ese grupo de amigos de la Justicia su impunidad está garantizada”, sostuvo Teves.

“Esta banda de delincuentes, encabezada por Pirincho Jiménez, Ana Lucía Jiménez, Edmundo Jimenez (h), Facundo Maggio y Mariano Cuneo Libarona me iniciaron causa penal y causa civil con el objetivo de desapoderarme de mis bienes mientras estuve presa. En la causa penal, la denunciante Severini era representada por los hijos de Pirincho Jiménez: Ana Lucía Jiménez y Edmundo Jiménez (h) y por Facundo Maggio. En la causa civil por daños y perjuicios, el representante de Severini fue Mariano Cuneo Libarona, mientras Maggio aún era querellante en mi causa en representación de Severini. Pongo a disposición carta documento remitida a estos efectos”, agregó Teves.

Recordó que recientemente, en una entrevista, Cuneo fue consultado sobre si conocía al juez Maggio, y respondió: “Lo conocí hace como tres años. Si me lo ponés al frente tendría que hacer memoria para saber cuál es. No me acuerdo. No sé si es de Buenos Aires o de Tucumán. No sé donde queda el juzgado. No tengo ni idea”.

“Estas personas, como actúan con cobardía e impunidad protegidas por el poder, difícilmente se sientan injuriadas o calumniadas por mis dichos, puesto que saben que puedo probar la verdad de mis afirmaciones en cualquier instancia oral y publica”, manifestó Teves.

“En este escenario, le digo a la víctima denunciante que me solidarizo con ella, y que mientras esta banda siga operando de esta manera no podrá conseguir justicia”, finalizó.

