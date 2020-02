En Argentina actualmente hay millones de presos politicos

En Argentina, los jubilados, los wichis, los que se inundan por falta de infraestrutura, los que sufren la inseguridad, tambien son presos de las malas politicas.

Segun las definicion legal preso politico es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea ..

Pero tambien lo es quien paga sus impuestos, y se inunda, y no tiene desagues ni calles y rutas en buen estado, porque transitando por esas calles y rutas puede encontrar la muerte, muerte que también rodea a la mayoría de los ciudadanos que día a dia deben transitar por calles inseguras y estar a merced de los motochorros que en el mejor de los casos te quitan la cartera o la billetera, pero en muchos casos también la vida; vida que muchas veces el estado no puede proteger porque no pago la nafta a los proveedores y no pueden salir los moviles policiales. Ni que hablar de los jubilados que cobran la mínima es una vergüenza que después de tantos años de aportes solo se reciba unos miseros pesos que no alcanzan ni para llegar a la mitad del mes, pero bueno que le puede importar a la política Argentina los viejos , si tampoco le importan los niños sean wichis, tucumanos, bonaerenses o santiagueños, se los deja morir por desnutrición acaso no hay miles de funcionarios para realizar los controles, acaso no se gasta miles de millones en ayuda social, no seria lógico que empiece a llegar esa ayuda a los que están al borde de la muerte y en la mas paupérrima miseria

Entonces no digamos que en la Argentina, NO HAY PRESOS POLITICOS, semanticamente TAL VEZ SEAN PRESOS DE LA POLÍTICA, de las malas políticas, de las políticas de saqueo, de privatizaciones fallidas, de deudas privadas transformadas en publicas, de prestamos del FMI que se sacaron para ser fugados etc.

Que quede claro, en Argentina, HAY MILLONES DE PRESOS POLITICOS, perdón HAY MILLONES DE PRESOS DE LA POLITICA.

JUAN RIVADENEIRA

Editor