Concejales exigen recursos para todas las municipalidades

El Concejo reclama al PE asistencia financiera.

El Concejo Deliberante de Concepción resolvió -en sesión extraordinaria- declarar de interés público al proyecto de ley que presentaron legisladores de Vamos Tucumán a fin de que la Provincia asista económicamente a los municipios no oficialistas.

La iniciativa fue impulsada por la oposición luego de que se conociera que las intendencias de San Miguel de Tucumán, Concepción, Yerba Buena y Bella Vista fueran las únicas excluidas del reparto de fondos en concepto de aportes no reintegrables.

El cuerpo deliberativo local, presidido por Alejandro Molinuevo (Vamos Tucumán), salió en apoyo del proyecto y se plegó a las reacciones de rechazo a la actitud de la Provincia que expresaron, entre otros, el intendente Roberto Sánchez.

El pasado viernes, los siete ediles que responden al jefe comunal se reunieron en sesión extraordinaria con la ausencia del peronsmo. A través de la resolución N° 1.743 expusieron que los decretos de distribución de recursos a municipios, firmados por el gobernador Juan Manzur y apoyados en la Ley de Emergencia Económica N° 8.228, incurrieron en “arbitrariedad manifiesta al discriminar por omisión a cuatro municipios que también forman parte de la provincia de Tucumán”. “Este hecho -remarcaron- torna claramente inconstitucionales las normas de otorgamiento dictados subrepticiamente los primeros días del año al atentar contra el principio constitucional de igualdad ante la ley”.

Menos obras

Los concejales insistieron en exponer que “esta medida discrecional es evidentemente discriminatoria por afectar gravemente a más del 50% de la población de Tucumán distribuida en los municipios excluidos”. Advirtieron enseguida que Concepción, no obstante a tener una administración “austera y progresista”, también enfrenta una situación de crisis similar a los municipios beneficiados por los fondos no reintegrables. “Esta es una de las razones por la cual esta intendencia no ha podido mantener el ritmo que las obras públicas que tuvo en los últimos años, obligando al Departamento Ejecutivo a prescindir de servicios y mano de obra, fuente de trabajo y sostén económico de muchas familias”, advirtieron.

Al declarar de interés público municipal al proyecto de ley presentado ante la Legislatura por los parlamentarios de Vamos Tucumán, el Concejo observó que esta decisión responde a la necesidad de “velar y defender los intereses de todos los ciudadanos”. “Son los principales afectados por los decretos arbitrarios e inconstitucionales” refrendados por el gobernador Manzur , concluyeron.

fuente: lagaceta