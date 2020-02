Horacio Vermal: ” Manzur con su papelón dejo claro porque Tucuman es tan inseguro “

El legislador Horacio Vermal, se refirió a la polémica por los dichos del gobernador Juan Manzur en el Consejo Federal de Seguridad

Segun el legislador republicano, con la frase ” “ponga a alguien a escuchar a la oposición, y después hacemos lo que nosotros queremos”, deja claro porque Tucuman es una provincia tan insegura y peligrosa para sus habitantes, todo es así, improvisado, sin planificación, sin recursos como la falta de combustibles para los móviles policiales, la nula capacitación para la fuerza policial, sueldos magros, comisarias ruinosas, etc etc.

Vermal subrayo que lo principal es la falta de una política seria de seguridad en la provincia, no existe la planificación preventiva de los delitos, no damos la seguridad a los ciudadanos para transitar, no podemos trabajar tranquilos ni nuestros hijos ir a estudiar seguros. Vermal destaco que el interior de la provincia en algunos tramos es tierra de nadie, se carece de patrullajes y presencia policial.-

Para finalizar el legislador Vermal dejo claro que desde el estado se debe tratar de hacer cumplir la Ley, reestablecer el orden y la autoridad en la provincia. Mano dura contra la delincuencia ya que Tucumán es territorio tomado por los narcos y las mafias, concluyo.