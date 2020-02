Tornado e inundacion: El comisionado Comunal de Estacion Araoz y Tacanas se comprometió con los vecinos a asistirlos incondicionalmente por los daños sufridos

Fredy Campos, actual comisionado comunal del peronismo por Estacion Araoz y Tacanas, emitió un comunicado en las redes, dirigido a la comunidades que representa.

Vecinos pasamos momentos Durísimos primero con el Tornado pasó eso y Soportamos tremenda inundación. Como corresponde tratamos todo el Tiempo a la par de la Gente. Quiero pedir con mi corazón Disculpas donde no pudimos llegar producto de los Caminos que estaban Anegados por el Agua y el Barro. Esto No termina Aquí muchos de Nuestros vecinos perdieron casi Todo. Cómo representante de la Comunidad me comprometo firmemente en trabajar con muchísima Responsabilidad ante las Autoridades que correspondan para poder asistir a nuestros Vecinos y así lograr que el Daño sea el Menor Posible. Este es Mi Compromiso y mi Responsabilidad. También agradecer a vecinos Solidarios a la Iglesia y mis Compañeros De la Comuna que estuvieron en Todo Momento. Rogando al Altísimo que nos Ayude y el Factor Climático se Modifique. Freddy Campos Comisionado Comuna Araoz y Tacanas.