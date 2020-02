Venezuela muestra su poderío militar con maniobras donde participan más de 2 millones de combatientes

Venezuela despliega blindados, buques y más de 2 300 000 combatientes para arrancar ejercicios militares ‘Escudo Bolivariano 2020’, ordenados por Nicolás Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el viernes que los ejercicios militares se realizarían los días 15 y 16 de febrero, “para garantizar la defensa de todas las ciudades, para defender todas las ciudades del país, para entrenarnos, capacitarnos y poner en práctica esta ley en todo su sistema operacional”.

Bajo la orden del mandatario chavista, los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Armada y la Milicia Bolivariana empezaron el sábado las maniobras.

En las maniobras se ejecutó una práctica de Ejercicios Militares en todo el territorio del Fuerte Tiuna, en el marco del «Escudo Soberano 2020» el cual consiste en la preparación del pueblo en defensa de la nación. ES UN EJERCICIO que fue ejecutado entre las 7:00 y 9:00 am (estimado).

Previamente se notificó que sería suspendido todo movimiento vehicular. Todos los vecinos debieron permanecer dentro de sus hogares, mientras los militares establecieron sus posiciones defensivas. Se exhortó a quienes tuvieran planificado hacer diligencias personales y/o laborales a tomar las previsiones del caso y llevarlas a cabo antes de las 06:00 am o después de las 10:00 am terminada dicha actividad.

EL AVISO DE QUE EL EJERCICIO COMENZÓ FUE POR MEDIO DE UNA SIRENA (ALARMA)

“Inician los Ejercicios Militares Escudo Bolivariano 2020, en todo el territorio nacional. En unión cívico militar la FANB siempre consecuente y activa, demuestra su máximo nivel de Apresto Operacional en la Defensa Integral de la Nación. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!”, se lee en el comunicado del Ejército bolivariano.

Asimismo, varias baterías antiaéreas y vehículos blindados han sido desplegados en la capitalina, Caracas, así como en Maracay (estado de Aragua, en el norte), Valencia (estado de Carabobo, en el centro), Barquisimeto (estado Lara, en el oeste) y Maracaibo (estado Zulia, también en el oeste).

Algunos medios han evaluado que Maduro busca mostrar el elevado poderío militar de Venezuela ante EE.UU., que mantiene una campaña dura de sanciones y amenazas contra el país caribeño.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su gobierno, en reiteradas ocasiones, han planteado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, con el fin de derrocar a Maduro, objetivo frustrado a medida que el oficialismo viene ganando cada vez más apoyo tanto dentro como fuera del país.

Además de EE.UU., Venezuela ha avisado sistemáticamente de los planes de Brasil y Colombia para lanzar una agresión militar contra la nación bolivariana.

Una y otra vez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reafirmado su lealtad al Gobierno legítimo de Maduro y prometido proteger al pueblo venezolano frente a las intrigas foráneas.