ABERRANTE: Una nena de 12 años filmó a su propio abusador “in fraganti” y la justicia ordenó su detención: está prófugo

“Hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó la cola y la chucha. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar”, le contó V. –una nena de 12 años- a una compañera de colegio sobre los abusos sexuales a los que la sometía su tío en Moreno, Buenos Aires.