El ex-vicepresidente Boudou: “No le pediría un indulto al Presidente, le pediría a la política argentina que revise las causas”

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se refirió este lunes al debate interno que existe en el Gobierno nacional por los ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo que están detenidos sin condena firme. La división entre quienes creen que en la Argentina hay presos políticos y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus dirigentes más cercanos, que consideran que hay detenciones arbitrarias, pero que no existen presos políticos en la actualidad.