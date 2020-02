” Evasion, lavado de dinero y aprietes en el microcentro tucumano “(I)

En el mercado Persia, sito en calle Junin N°274 entre calles Cordoba y Mendoza, los puesteros denuncian que son obligados a pagar el alquiler a una empresa fantasma que tiene CUIT dado de baja y no tributa ni a Rentas Provinciales ni al AFIP.

Parece increíble pero no lo es, en pleno microcentro tucumano, se erige el Mercado Persia, que desde el año 1.996 esta siendo explotado por una empresa fantasma que no paga impuestos ni provinciales, ni nacionales.

Los puesteros del Mercado Persia denuncian continuos aprietes por parte de los cobradores de esta S.A con sede en Capital Federal, estos apretadores según denuncian van dirigidos por una mujer identificado como L.R , quien todas las noches junto 3 o 4 sujetos de mal vivir recorren los puestos amedrentando a quienes tienen el mas mínimo atraso de pago. Sin duda la situación es rara ya que según documentación que consta en AFIP el presidente de dicha S.A manifestó ante los inspectores nacionales que no explota el Mercado Persia, pero su abogado cada vez que se presenta en tribunales alega que los empleados de la S.A abren y cierran el Mercado, empleados fantasmas que no constan inscriptos en ningun lado. La S.A no esta inscripta en ninguna oficina publica de la provincia y en el Registro Publico de Comercio de Capital Federal no tiene movimientos asamblearios de ningún tipo desde 1.996.

Los puesteros se preguntan como es posible que pueda funcionar una empresa fantasma que no paga impuestos de ningun tipo , que si se calcula por la cantidad de locales que tienen una superficie de 2 metros x 2 metros y son una cantidad de 300, por mes la S.A estaria facturando $ 3.000.000.- o sea unos $ 36.000.000.- anuales, ya que el promedio mensual por el alquiler es de $ 10.000.- por local, sumado esto a la renovación de los contratos (que no existen en papel, ni sellados, ni certificados) por $ 40.000.- .Asimismo hicieron constar los denunciantes la no entrega de recibos de pago.

Ademas el inmenso predio con salidas por calles Salta y Cordoba, no cuenta con medidas de seguridad como matafuegos , ni señalizacion de salidas de emergencia y eso que hablamos de pleno centro en San Miguel de Tucuman, tambien se puede observar que el pulmon de manzana fue ocupado con numerosos puestos, lo que estaba prohibido.

Realmente llama poderosamente la atención que se lucre con los pequeños comerciantes y no haya control impositivo de ningún tipo.-