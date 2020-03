Por segundo dia consecutivo los docentes protestan en plaza Independencia

La medida se replica en diferentes ciudades del interior de la provincia

La lucha continúa. Miles de docentes autoconvocados volvieron a marchar este martes en plaza Independencia para exigir al gobernador, Juan Manzur, el pago de la cláusula gatillo, además de todo lo adeudado desde diciembre, y un incremento salarial significativo para este 2020. La medida se replica en diferentes ciudades del interior de la provincia.

Para los docentes y el Gobierno joy es un día clave. Ambos iniciarán el diálogo en el marco de la Conciliación Obligatoria. A las 15 está citada la primera reunión en la Secretaría de Trabajo. La negociación entre ambas partes puede durar 15 días; y si no prospera, otros cinco días más.

En cuanto al paro, son muchas las escuelas públicas que aún no iniciaron las clases.

Salud, también

En esta oportunidad, también se hicieron presentes los médicos del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS) y docentes de la UNT, además de los privados de SADOP, que también habían marchado ayer.

“Luchamos por más plata, por nuestra dignidad y para vencer el engaño”, contó Adriana Bueno, de Sitas.

Conflicto

Ayer, el ciclo lectivo 2020 en Tucumán se inauguró con una multitudinaria marcha de protesta docente frente a la Casa de Gobierno. La manifestación no tuvo precedentes, no sólo por su magnitud -convocó a más de 15.000 personas según fuentes policiales- sino porque no fue convocada por los gremios que participan de las negociaciones paritarias.

LUCHA. Varios alumnos decidieron acompañar a los docentes ayer.

ATEP, APEM y AMET, los tres sindicatos que integran el Frente Gremial Docente, decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, para garantizar el inicio de las clases ayer.

De esa manera se ponía en suspenso el paro por 48 horas con movilización dispuesto para ayer y hoy. Sin embargo, docentes autoconvocados dentro de distintas agrupaciones, en su mayoría opositoras, y educadores sin filiación gremial, decidieron realizar la medida de fuerza postergada por la conciliación.

fuente: lagaceta