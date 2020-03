Exigen que se legisle la modalidad de teletrabajo en el país

Pedro Cascalles, secretario de prensa de CAME, advirtió en diálogo con Cadena 3 que “si no se legisla, se puede generar algún tipo de conflicto legal entre las partes”.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitaron al Gobierno que se legisle la modalidad de teletrabajo en el país ante las recomendaciones preventivas por el Covid-19 como la cuarentena para quienes retornen de paises con brotes de coronavirus.

En diálogo con Cadena 3, Pedro Cascalles, secretario de prensa de CAME, señaló: “Nosotros estamos difundiendo las medidas precautorias para que no vayan a trabajar las personas que presenten los síntomas compatibles. Pero el problema es que no se ha legislado aún la modalidad de teletrabajo en Argentina”.

No se ha legislado aún la modalidad de teletrabajo en Argentina

“Hay mucha modalidades de teletrabajo pero al país le hace falta modernizarse en este ambiente. Esto puede generar algún tipo de conflicto legal entre las partes por lo que es necesario legislarlo cuanto antes”, advirtió.

Puede generar algún tipo de conflicto legal

Cascalles destacó, además, que es necesario crear una mesa de diálogo entre el Gobierno, las Pymes y las universidades para “evaluar como compensar los problemas que pueden surgir” a partir de las medidas preventivas por el coronavirus.

fuente: cadena3