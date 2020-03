DOCENTES: ATEP rechaza el anuncio del gobernador Manzur por ser unilateral e inconsulta

El Secretario General de ATEP, David Toledo, se refirió al anuncio realizado por el gobernador Manzur sobre el incremento salarial y el pago de la cláusula gatillo. “Lamentó la decisión por unilateral y el rechazó será nuevamente expuesto en la Conciliación Obligatoria” señaló el titular del gremio.

¿Cómo analiza la decisión adoptada por el Gobierno Provincial?

Se trata de una decisión unilateral e inconsulta como lo ocurrido el pasado 6 de enero. Estas decisiones son muy recientes, las estamos analizando, pero queda claro que el gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria ya que en ese ámbito debiéramos haber discutido nuestros salarios. De modo que estamos esperando los documentos que firmó el Gobernador en el día de hoy. Vamos a concurrir a la Secretaria de Trabajo que en este momento es el ámbito, donde estamos discutiendo nuestro salario.

¿Ya fueron notificados de estas decisiones?

Conocemos los alcances de esto porque ha sido público, pero nosotros vamos a insistir. Hemos exigido al gobierno y seguimos haciéndolo de que el incremento a dar deben ser cifras remunerativas, bonificables e incorporadas al básico, tanto en lo que respecta al incremento para el año 2020, como así también lo que adeuda el gobierno por el incumplimiento de la cláusula gatillo correspondiente al primero de diciembre de 2019

¿Esto puede satisfacer los reclamos del sector docente?

Vuelvo a insistir. Mucho más allá de los números que se han dado, no responde a lo que el gobierno ha firmado en el marco de las paritarias y naturalmente si hablamos de los incrementos para este año, hablamos de una cifra no remunerativa y no bonificable. Si es así, no favorece para nada ya que perjudica a los trabajadores docentes en actividad como así también a los jubilados. Por otro lado, ya hemos rechazado la posibilidad de que las deudas generadas entre los meses de diciembre/19, enero y febrero/20 sean abonadas en muchas cuotas, como en este caso será a partir del primero de Julio y durante seis meses.

¿La Conciliación Obligatoria continua en vigencia?

La Conciliación Obligatoria está vigente y no nos informaron de algún pedido del gobierno para dejarla sin efecto. De todas maneras, nosotros mismos vamos a acudir al ámbito de la Secretaria de Trabajo para esclarecer esta situación.

FUENTE:LOSPRIMEROS