ARGENTINA: Se Confirmaron 31 nuevos casos de coronavirus y el total de contagiados asciende a 128

Desde que se implementó el decreto para que los ciudadanos se concienticen con respecto a la pandemia que acecha al mundo, la lista de detenidos por no cumplir la cuarentena obligatoria a lo largo del país crece todos los días. Ayer, por ejemplo, la Policía de Santa Fe arrestó a Fernando Riccomi, un conocido empresario del mundo de la medicina y también cabeza del equipo de rugby Ceibos. La detención fue en su domicilio por no cumplir con el aislamiento obligatorio después de regresar de Chile el último fin de semana. También, hoy se expulsó a un turista italiano que ingresó a la Argentina el sábado 14 de marzo. Lo denunció una persona porque no estaba cumpliendo con la cuarentena obligatoria que fue dispuesta para todas las personas que pisan suelo argentino tras arribar al país provenientes de los principales países de riesgo en el marco del brote mundial de coronavirus.

fuente: infobae