Tucumán, sin coronavirus, se sigue a 1.600 personas en cuarentena y recluta médicos

Veinte personas permanecen aisladas en Tucumán a la espera de que el instituto Malbrán confirme o descarte si han contraído el coronavirus Covid-19. Mientras tanto, otras 400 personas llegan cada día a la provincia desde el exterior, según atestiguó ayer la ministra de Salud, Rossana Chahla. Y al menos hasta el jueves 26 de marzo, las muestras de los casos sospechosos que surjan entre ellas también deberán viajar a Buenos Aires para su análisis.

Recién ese día, o a más tardar el miércoles 1 de abril, la Provincia contará con los insumos que permiten procesar muestras para detectar Covid-19. “Nos dijeron desde Nación -transmitió Chahla- que el 25 de marzo harán la capacitación y distribuirán los reactivos. Quiero aclarar que no ocurre que nosotros no compramos los reactivos, sino que no hay en el mercado porque no están validados todavía”.

En este momento solo el laboratorio Malbrán, de la Ciudad de Buenos Aires, analiza muestras sospechosas de coronavirus. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación ya dio marcha atrás con la decisión de monopolizar las muestras y prepara su federalización. La centralización del diagnóstico incluso había llevado a que Productos Roche, proveedor de los insumos, suspendiera su comercialización por solicitud de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Y a que, en consecuencia, el laboratorio cordobés LACE dejara de procesar muestras por falta de reactivos, según comunicó esta última institución.

Movilización médica

Un rato antes de la conferencia de prensa de la tarde noche, los pasillos de la Casa de Gobierno permanecían casi vacíos, a oscuras y en silencio. Solo unos cuantos periodistas esperaban que acudiera la ministra, mientras los comunicadores del ministerio ofrecían alcohol y otros elementos higiénicos, a tono con las recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus.

Después del encuentro con la prensa, Chahla le dijo a LA GACETA que ya reclutan médicos y enfermeros para hacerle frente a la pandemia. El universo de casos sospechosos abarca a cerca de 6.000 personas, de acuerdo con cálculos oficiales.

El número contempla a las 1.600 que ya llegaron desde el exterior y a sus familiares cercanos. Todos deberán permanecer durante 14 días en cuarentena. “El sistema de salud no puede controlar a miles de personas. Tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno. Quien ha llegado del exterior debe quedarse en casa y, si tiene síntomas, consultar”, exhortó la ministra.

¿Cuarentena provincial?

Si bien la responsable de la cartera de Salud anunció que las primeras 14 muestras tucumanas dieron negativo, no matizó la posibilidad de que las que están en estudio arrojen positivos. Y también llamó a extremar los cuidados: “le pedimos a la gente que circule lo menos posible, que suspenda toda actividad que no sea imprescindible”.

Pero más allá del llamado a las conciencias, Chahla anticipó que el gobernador, Juan Manzur, estudia la posibilidad de implementar la cuarentena general en toda la provincia. “Si detectamos el primer caso y logramos aislarlo, vamos a disminuir los contagios de esta pandemia que ha puesto en vilo a la humanidad”, justificó con expresa aflicción.

En cualquier caso, la funcionaria también admitió que existe el riesgo de que ya haya un subregistro de infectados. “¿No puede haber gente que anda en la calle y no se sabe que tiene coronavirus?”, preguntó LA GACETA. “Si no ha hecho las cosas bien, si ha venido del exterior y no ha hecho la cuarentena, puede ser, puede ocurrir”, consintió.

Tercera víctima

Se trata de un hombre que padecía patologías previas

Un hombre de 64 años se convirtió en la tercera víctima mortal con coronavirus en Argentina, informaron fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El hombre padecía patologías previas, como diabetes e hipertensión, y estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT), añadieron los informantes. Su contagio de coronavirus había sido confirmado el 13 de marzo. El hombre no registraba antecedentes cercanos de viajes al exterior, pero si había tenido contacto estrecho con una persona que hace poco había llegado al país desde el extranjero.

Cantidad de afectados

Confirmaron 19 nuevos casos en el país

Un total de 19 nuevos casos de coronavirus fueron confirmados ayer en Argentina, la mayoría de ellos importados, con lo que los afectados suman 97 en todos el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación. Del total, 10 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, 6 a la provincia de Buenos Aires y uno en cada una de las provincias de Chaco, Córdoba y Entre Ríos. De los 19 casos, 13 corresponden a personas con antecedentes cercanos de viajes a zona de riesgo, mientras otros 5 se dieron en individuos que estuvieron en contacto con portadores del virus. El restante está bajo investigación para determinar el antecedente epidemiológico.

