Horacio Vermal: “ Hacer política con la Pandemia del Coronavirus es ser Infame y Ruin “

El legislador Vermal, se refirió con duros términos a las criticas del legislador Vargas Aignasse sobre el positivo por CoronaVirus de Ricardo Bussi y los supuestos otros contagiados

El CPN Horacio Vermal, legislador de Fuerza Republicano e intimo amigo del también legislador Ricardo Bussi, salió a contestarle con duros términos al legislador peronista que había criticado a Bussi por haberse enfermado de Coronavirus e insinuado que habría otros miembros de Fuerza Republicana infectados.

Dijo Vermal El legislador Vargas Aignasse miente de manera grosera al afirmar que hay tres personas vinculadas al bloque de Fuerza Republicana que le dio positivo el test de COVID19. Ahora me pregunto podría dar el nombre de esas tres personas que usted afirma tener el virus… Caso contrario que no lo pueda hacer porque inventa, yo me pregunto … Se puede ser tan infame y ruin de aprovechar esta situación desgraciada que estamos viviendo para hacer política? Creo que actitudes como esta hablan muy mal de su persona. La verdad me resisto a creer que nos esté difamando de esta manera por política, porque en circunstancias como esta pasa a ser maldad.

Dios lo ilumine y recapacite para darse cuenta del daño que esta ocasionando en nuestra sociedad.

Ademas Vermal manifestó que incluso políticos de la talla de Primer Ministro del Reindo Unido Boris Jhonson tienen CORONAVIRUS, y no creo que alguna persona en este mundo se quiera contagiar o infectar a otros a propósito, y mucho menos conociendo la moral, valores y principios morales y sociales que posee Ricardo Bussi.