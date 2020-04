” BONO DE $ 10.000.- ” : En la pagina del ANSES, desde este lunes se podrá consultar el Padrón de seleccionados para cobrar

Tras una largo día de colas y esperas en muchos bancos del país, ANSES decidió adelantar la fecha de publicación el padrón de beneficiarios al bono extraordinario de 10.000 pesos.



Inicialmente se iba a anunciar a mediados de abril para pagarlo durante la última semana, pero las autoridades apresuraron el proceso de selección correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia, decretado por el presidente en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Coronavirus.

En esta nota, respondemos a la consulta más frecuente de los último días: ¿Cómo averiguar si cobro los 10.000 pesos?

¿Cuándo estará disponible el padrón de beneficiarios al bono?

Según fuentes oficiales, la planilla IFE con los beneficiarios de los 10.000 pesos de ANSES va a estar publicada en internet a partir de las 00.00 del lunes 6 de abril (domingo a la noche).

¿Cómo saber si fuiste seleccionado?

Muy fácil. Entrás de nuevo a la página en la que te anotaste y consulta anses bono extraordinario y escribís tu DNI. En pocos segundos el sistema te informará si fuiste elegido o no para cobrar los 10.000 pesos del IFE

¿Dónde cobro los 10.000 pesos?

En el caso de las AUH, las mismas van a cobrar en sus cuentas habituales. En el caso de los monotributistas en las cuentas correspondientes al CBU cargado en el proceso de presinscripción. En cuanto a los trabajadores informales, aún se esperan datos relacionados a la forma de cobro pero no se descarta la entrega de un código para que puedan retirar dinero desde un cajero automático de la red link.

¿Cuándo van a pagar el bono?

Durante la primera semana van a cobrar la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. Luego, durante la tercera y cuarta semana, se le depositaría a monotributistas. En primer lugar van a cobrar los de la categoría A y luego los de la B.

AUH y EMBARAZO

Desde el 3 de abril: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Desde el 4 de abril: DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Monotributistas y trabajadores informales: A partir del lunes 16 de abril 2020.

¿Qué hacer si colapsa la página?

Como se anotaron más de 11 millones de argentinos, es muy probable que el sistema se caiga y los resultados no aparezcan a pesar de haber sido seleccionado. En estos casos, te va a aparecer una ventana con un mensaje que dice “el número de dni ya fue utilizado”. En este caso, no te preocupes, esto significa que deberás intentar en otro momento (se recomienda en horas de la medianoche o madrugada) o que todavía no estás seleccionado.

IMPORTANTE: Si no fuiste seleccionado o no te dieron un turno de cobro, no vayas al banco. Vas a esperar mucho tiempo, vas a estar en un área de alto contagio y encima es probable que no te paguen. Los sistemas se siguen re-acomodando a la fuerte demanda y por eso se recomienda que antes de ir a cobrar (al banco o al cajero) se realize la consultar en la página oficial de la Seguridad Social Argentina.

¿Sigue abierta la inscripción?

Lamentablemente no. Las inscripciones cerraron el 3 de abril y por ahora no se han anunciado prorrogas.

¿Puedo consultar en MI ANSES?

En el caso de las asignaciones si. Todos los movimientos quedan registrados en la aplicación como así también en la pagina web ingresando con tu clave de seguridad social.

fuente: contexto