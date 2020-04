Una joven taekwondista le dio una paliza a su novio por infiel

El hombre se presentó herido en la comisaría para denunciar a su pareja por reiterados ataques violentos y daños en el vehículo. “Me volvió a engañar y yo no sé controlarme”, justificó la mujer.

En pleno aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, un hombre se presentó herido y semidesnudo en una comisaría para denunciar a su pareja por supuestas palizas y ataques violentos.

El hecho ocurrió el fin de semana en la localidad bonaerense de City Bell, cerca de La Plata. Según constata la denuncia, el joven acusó a su novia por daños físicos y materiales luego que la convivencia terminó de explotar durante la cuarentena.

“Yo estaba acostado y en un momento ella me agarró el teléfono celular y me empezó a revisar la cuenta de Facebook“, contó el hombre al diario El Día. Su automóvil Ford Focus gris sufrió rayones “y hasta el corte de los frenos”.

“Me empezó a pegar trompadas en la cara, cachetadas, me arañó en los brazos, manos y torso, me mordió la mano y el hombro izquierdo, me dio patadas y me pegó con una llave como si fuera un látigo”, precisó. Logró salir de la vivienda y llamó al 911: “Le pedí disculpas a los policías por presentarme de esa forma, me daba vergüenza”.

Por su parte, la mujer hizo un descargo a través de la redes sociales. “Todos conocen mi carácter fuerte, el que era mi pareja me volvió a mentir y engañar con la ex. Reaccioné violentamente no me quiero justificar pero yo no se controlarme y más sabiendo taekwondo, siempre luche y sufrí por ser así”, escribió ella.

“Esta vez fue mi culpa”, refirió la joven en su posteo, “yo no debí perdonarlo este último 25 de diciembre cuando mirando las fotos de noche buena encontré la captura de un chat con la ex, el decía que era viejo pero la fecha exacta era del 15 de diciembre como así también guardaba fotos que ella le enviaba en una carpeta oculta titulada ‘mi amor’ modificada en la misma fecha”, agregó.

Luego, la mujer concluyó: “De mis traumas, ya tendré dinero para pagar una terapia cognitiva conductual porque estoy consciente de que necesito ayuda. Ahora lo más importante es cuidarnos entre todos por la trágica experiencia que vive el mundo con la pandemia”.

fuente: cadena3