Tradicional Roscas de Pascua: variadas recetas para hacerlas en casa

La clásica, la saludable, la rellena, la de masa brioche, sin TACC o la trenzada. Animate a preparar una rosca diferente en pocos pasos.

De masa esponjosa y con crema pastelera, lluvia de azúcar grana, higos y brillantes cerezas, o su versión más europea trenzada y con pasta de almendras, la rosca de Pascua es el panificado más horneado cada Semana Santa​.

Si piensan que esta rosca es igual a la de Reyes, sepan que tienen razón. Décadas atrás, la única diferencia que se podía encontrar era que la que se comía en Semana Santa traía un huevo de gallina coloreado en la masa y la de Reyes, un muñequito escondido. Pero, las buenas costumbres bromatológicas han dejado fuera de la pastelería a las “sorpresas rompe muelas” y a los huevos polémicos.

La clásica, con el huevo en el medio de la crema.

De todas formas, cada panadero o pastelero le pondrá su toque mágico, el ingrediente que la diferenciará de las demás. La rosca clásica lleva en su cubierta crema pastelera y unas cerezas al marraschino o guindas para decorar. El toque “crunchi” se lo da el azúcar grana, detalle ultra típico de esta especialidad. Juliana Herrera Dappe, de Madda Patisserie, explica que es recomendable comerla en los tres días siguientes a haberla horneado, y que debe conservarse a temperatura ambiente, sin llevarla a la heladera. La que sí se puede enfriar, incluso freezar si es que sobró y ya del empacho nadie quiere seguir comiendo, es la trenzada de chocolate y almendras. Para regenerarla, simplemente hay que retirarla del freezer con tiempo y dejarla que se descongele.

La rosca trenzada es muy sabrosa y vistosa. Ideal para los instagramers.

Camila Peréz, chef propietaria de La Tornería de Camila, explica que la rosca se prepara con una masa parecida al pan y recomienda rellenarla abundantemente para evitar que la masa se seque al día siguiente. Otro secretito de la cocinera es darle el tiempo justo en el horno ya que es una masa que lleva huevo y leche; si bien es una mezcla húmeda, luego se seca mucho y la idea de este manjar es que no quede para nada seco, sino suave. En La Tornería… la cubren con glacé de naranja (mezcla de azúcar impalpable con agua y Grand Marnier, licor de naranja) luego le colocan crema pastelera por encima y el toque final lo dan unas cerezas a modo de decoración.

La rosca rellena es tan rica que parece un postre.

Para lo que no son tan fanáticos de la crema pastelera, dulce que copa la mayoría de las coberturas, pueden optar por rellenarla con dulce de leche, por ejemplo. Cuando tienen mucho relleno se convierten casi en un postre.

Si los paladares de la casa gustan de los sabores europeos, la receta que pueden probar es la de Morgan Chauvel, maestro panadero y fundador de Cocu Boulangerie. Una rosca con masa brioche, rellena con crema pastelera, obvio, cubierta por una lluvia de almendras fileteadas. Esta versión tiene un costo más elevado, pero es para darse un gusto. No existe mucha diferencia en los ingredientes, pero Chauvel explica que la de brioche lleva más manteca y él prefiere utilizar sólo yemas, y no el huevo entero.“Más allá de sus ingredientes, su secreto mejor guardado está en el tratamiento de la materia prima: yema de huevo y manteca bien fría para la masa y vainilla fresca (no industrial) para la crema”, dice.

Receta de rosca de Pascua con masa brioche (Foto: Cocu Boulangerie)

También existe la versión saludable, donde no se utiliza harina ni azúcar refinada, sino harina integral, azúcar mascabo y leche vegetal. Una fórmula para disfrutar de algo rico, cuidando al cuerpo.

Ingredientes básicos para la rosca: levadura, azúcar, harina, manteca, cerezas y naranjitas.

Y como las Pascuas son una celebración en familia, no queremos que nadie se quede afuera. Por eso, Romina Salina propone cocinar una versión sin TACC. Sin premezcla, pero con almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz.