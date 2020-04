” IMPACTANTE ” : EEUU sospecha que el coronavirus surgió de experimentos con murciélagos en Wuhan

La administración de Trump recibió dos cables diplomáticos de la embajada estadounidense en China alertando del alto riesgo de esa investigación.

El Gobierno de EEUU discute estos días la teoría de que el Covid-19 – también llamado ‘nuevo coronavirus’- fuera fruto de un accidente en un laboratorio de Wuhan donde se estudiaba el coronavirus de murciélagos y sobre el que la embajada estadounidense en China alertó en marzo de 2018 de graves fallos de seguridad en el tratamiento de la enfermedad y del riesgo de contagio a seres humanos.

En caso de confirmarse este extremo, podría desatar fuertes tensiones entre las dos grandes potencias mundiales, China y EEUU, donde ya se han registrado casi 25.000 muertes, una cifra equivalente a las víctimas que habrían tenido lugar en 12 atentados como el de las Torres Gemelas el 11-S de 2001.

Según publica The Washington Post, un equipo de funcionarios de la embajada de EEUU en Beijing visitaron varias veces el Instituto de Virología de Wuhan (WIV) y enviaron a la Administración estadounidense dos cables diplomáticos con advertencias sobre las carencias de seguridad en el laboratorio, que realizaba estudios de riesgo sobre esta enfermedad en murciélagos. El laboratorio emitió un comunicado de prensa en inglés sobre la última de estas visitas, que se produjo el 27 de marzo de 2018, pero la semana pasada este documento fue eliminado de su página web.

Los alarmantes fallos de seguridad, relata WP, llevaron a los funcionarios a enviar dos cables diplomáticos clasificados como ‘sensibles’ a Whashington para advertir del riesgo del laboratorio de Wuhan. Según relata el periodista Josh Rogin, que dice haber tenido acceso a estos documentos, el primero de los cables advertía de que el trabajo de campo sobre el coronavirus de murciélago y su posible transmisión al hombre representaba un riesgo de una nueva pandemia similar al SARS (síndrome respiratorio agudo severo), aparecido en 2003 en China que provocaba una neumonía atípica que provocó centenares de muertes.

“Durante las interacciones con los científicos en el laboratorio de WIV, notaron que el nuevo laboratorio tiene una grave escasez tanto de técnicos como de investigadores debidamente capacitados para operar de manera segura”, indica el cable del 19 de enero de 2018, replicado en el periódico estadounidense.

Aunque los investigadores chinos de WIV estaban recibiendo asistencia del Laboratorio Nacional de Galveston de la Universidad de Texas y otras organizaciones estadounidenses, los cables diplomáticos aseguraban que Estados Unidos debería brindar más apoyo al laboratorio de Wuhan, debido a la importancia y el importante peligro que suponía la investigación sobre coronavirus de murciélago.

“Lo más importante”, dice el cable, “los investigadores también mostraron que varios coronavirus similares al SARS pueden interactuar con ACE2, el receptor humano identificado para el coronavirus del SARS. Este hallazgo sugiere que los coronavirus de los murciélagos similares al SARS pueden transmitirse a los humanos para causar enfermedades similares al SARS. Desde una perspectiva de salud pública, esto hace que la vigilancia continua de coronavirus similares al SARS en murciélagos y el estudio de la interfaz animal-humano sean críticos para la predicción y prevención de brotes de coronavirus emergentes en el futuro “.

El Covid-19 ¿salido de un laboratorio?

Aunque no hay evidencia de que el Covid-19 haya sido diseñado, no es descartable que esta enfermedad no provenga del laboratorio que estuvo años probando el coronavirus de murciélago en animales, según aseguró Xiao Qiang, científico investigador de la Facultad de Información de la Universidad de California en Berkeley, y recogió The Washington Post. “El cable nos dice que durante mucho tiempo ha habido preocupación sobre la posibilidad de la amenaza a la salud pública que suponía la investigación en este laboratorio, si no se realizaba y protegía adecuadamente”, dijo.

Pero este laboratorio no es el único foco de sospechas: también está el Centro de Wuhan para el Control y Prevención de Enfermedades, que opera en el nivel de bioseguridad 2, un nivel significativamente menos seguro que el estándar de nivel 4 reclamado por el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan. Un punto determinante, señala el medio estadounidense, puesto que el Gobierno chino se niega a aclarar el origen del nuevo coronavirus mientras bloquea cualquier intento de investigar el papel de estos laboratorios.

Dentro de la administración Trump, muchos funcionarios de seguridad nacional han mantenido sospechas que el laboratorio WIV o el Centro Wuhan para el Control y Prevención de Enfermedades fue la fuente del nuevo brote de coronavirus. Según el New York Times, los servicios de inteligencia no tienen pruebas para confirmar este extremo, aunque un alto funcionario de la administración Trump habría asegurado que estas advertencias diplomáticas son una prueba más para respaldar la teoría de que la pandemia es el resultado de un accidente de laboratorio en Wuhan.

Mientras tanto, el gobierno chino ha impuesto un bloqueo total a la información relacionada con el origen del virus y Pekín aún no ha proporcionado a los expertos estadounidenses muestras del nuevo coronavirus recolectado de los primeros casos. Además, destaca el artículo, el laboratorio de Shanghai que publicó el nuevo genoma del coronavirus el 11 de enero fue cerrado rápidamente por las autoridades y varios de los médicos y periodistas que informaron sobre la propagación desde el principio han desaparecido.

El pasado miércoles el canal CNN también informó de que el gobierno chino ha impuesto severas restricciones por la que se exige una aprobación para que cualquier institución pueda investigar el origen del nuevo coronavirus.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE