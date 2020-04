El presidente chino Xi Jinping, tal vez sea el mayor conquistador de todos los tiempos.

Por acción o omisión el CORONAVIRUS sin dudas nacio en China ,país que se prepara para ocupar en la economía mundial un papel protagonice ante la crisis económicas generada por la propagacion del virus .

Cuando Xi Jinping llego al poder en 2012 lo primero que hizo es purgar al partido y al ejercito chino de corruptos, obvios lo que no eran de su grupo de poder, asi miles de funcionarios fueron encarcelados o ejecutados., sin duda el lidar chino es parte de una elite privilegiada en China, su padre fue un importante funcionario del Partido y el joven Xi durante su adolescencia incluso vivio en una cueva y trabajo de campesino, como una forma de consolidar su caracter y tener una vision global de la vida del pueblo chino.

Xi Jinping es un hombre practico y pragmático, y con una visión única para hacer de China la potencia mundial mas importante del planeta.

Si el virus del CORONAVOD 19 fue fabricado en China y se filtro fuera del laboratorio o si fue originado solamente en los sucios mercados de comida de la ciudad de Whuan pasara ser un tema irrelevante comparado con el daño causado por la Pandemia a la Economía de TODO EL MUNDO, cayendo a los pies del efecto COVID19 desde EEUU, FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA y hasta Alemania, pasando por Japon y toda latinoamerica con un Brasil a la cabeza de casos en la región..

El CORONAVIRUS chino dejo en evidencia sin duda la fragilidad sanitaria de países que todos creíamos potencia en todos los rubros y al parecer solo lo son en lo militar y con un potente MARKETING en el resto de los rubros , la falta de inversión o de una inversión solo limitada para una parte de la población en sistema de salud y contención social dejen ver que Italia y España no merecen ser llamadas potencias del primer mundo , ya que carecen de camas , equipos, hospitales y de médicos y enfermeras para atender los efectos causados por el CORONAVIRUS. Y si bien EE.UU e Inglaterra cuentan con buenos sistemas de sanitarios que aunque en el caso de EEUU no abarcan ni siquiera a la mitad de población , fueron países que reaccionaron tarde, con una SOBERBIA descomunal hacia un agente viral que pensaban era una simple gripe, les falto calle y olfato político a sus lideres Trump y Jhonson que no supieron ver lo que se venia y hoy cargan con miles de muertos sobre sus espaldas.

Los efectos globales son demoledores se habla que en el mundo se perderán decenas de millones de puestos de trabajo, millones y millones de familias sumidas en la pobreza durante años, sistemas de salud colapsados, crisis políticas en todos los países, decenas de empresas compradas por chinos a precio de ganga en las bolsas mundiales, ciudadanía global con miedo y zozobra sobre y futuro y mil efectos mas.

Lo paradójico es que China ya se esta recuperando del brote que tuvo solo en dos o tres ciudades importantes, brote que nunca llego masivamente a Pekin , lo que es de por si llamativo.

China a pesar de la acusaciones actualmente es uno de los mayores proveedores barbijos, y de los reactivos para hacer los testeos al resto del mundo, incluso dona respiradores y equipos médicos a países “amigos”, y si alguien esta ahora listo para seguir produciendo a niveles descomunales para proveer al mundo desde maquinarias, zapatillas, equipos médicos, ropa, etc, etc, dando trabajo a su población y ganancias siderales a sus empresas ese país se llama china y lo gobierna un sr. DICTADOR llamado Xi Jinping, que holgadamente supera sin duda con su conquista a Alejandro Magno, al imperio Romano y a EE.UU inclusive

JUAN RIVADENEIRA

Editor.