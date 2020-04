PRIMER MUNDO : Funeraria de Nueva York apila los cuerpos en la puerta y a la vista de todos

“Lo sé. No tenemos más espacio dentro”. Fue la respuesta del propietario de una funeraria de Nueva York cuando un medio local lo consultó sobre los muertos apilados en el exterior.

La sinceridad de Frank Restivo escandalizó aún más a los vecinos del distrito Brooklyn, donde se llegaron a ver hace unos días unos 20 cadáveres en las puertas y en el patio del local.

“Los niños que pasan pueden verlos. Estaba tan disgustado que me colé y vi cuerpos en bolsas sobre camillas, sin mantas. No están refrigerados. No sé si estas personas murieron por coronavirus o no, pero si lo hicieron, el virus está circulando en el aire”, cuestionó un residente local que vive a una cuadra de la funeraria English Brothers.

Según Restivo, a raíz del coronavirus tenían 40 cadáveres dentro del local, cuando lo normal es que no tenga más de dos o tres cuerpos al mismo tiempo.

Al no contar con el suficiente espacio, el dueño de la funeraria admitió que se vio obligado a colocar al resto de cadáveres en el patio lateral.

Si bien varios familiares optaron por no realizar funeral y cremar a sus seres queridos, Restivo explicó que los crematorios se encuentran abarrotados y tardan una semana en cumplir los encargos.



Nueva York es el estado más castigado por la pandemia, con más de 14.000 muertes, mientras que el total de fallecimientos en Estados Unidos supera los 40.000, con más de 750 mil casos de covid-19 registrados

