TUCUMAN: Obreros de la construcción denuncian que son amenazados para obligarlos a renunciar

El secretario General de la UOCRA Tucumán, David Acosta, denunció que un grupo de empresas constructoras obliga a sus empleados a renunciar y lo hace bajo amenazas verbales o por whatsapp. Afectados por la cuarentena que desde el 20 de marzo paralizó las obras privadas y publicas, el gremio de la construcción cuenta con más de 2.000 trabajadores que no cobran sus haberes por decisión de los empresarios, quienes aducen no contar con los recursos o que no ingresaron a los beneficios que concedió el Gobierno Nacional, para contener a los trabajadores mientras dure el aislamiento obligatorio ante el coronavirus.

Acosta acudirá al gobierno provincial para tratar el tema ante la Secretaría de Trabajo, que por medio de audiencias de conciliación convoque a las partes y obligue a las empresas a cumplir con sus empleados. “Las amenazas son concretas, les dicen que si no renuncian no serán incorporados a las obras cuando se levante la cuarentena”, dijo Acosta. Agregó “tenemos compañeros que recibieron mensajes de whatsapp de los encargados de las empresas”.