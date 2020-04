” PELOTUDA” , el insulto del canciller Felipe Sola a la senadora Elias de Perez

“¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?”, se preguntó en las redes la Senadora Elías de Pérez, luego de un intercambio con Felipe Solá sobre la repatriación de médicos.

Luego, el funcionario señaló: “Le pido disculpas” a la legisladora. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del

Senado”.

“Los insultos son injustificables y por eso reitero mis disculpas. El contexto requiere templanza y que estemos unidos”, agregó.

Y Elías de Pérez respondió: “No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de ‘pelotuda’, canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un marco de respeto”.