Feroz ataque de motochorros: Le desfiguran la cara a una mujer para robarle en Aguilares

En una cobarde agresión, dos motochorros golpearon brutalmente a una profesional de la salud para robarle su cartera en la ciudad de Aguilares. El hecho ocurrió esta mañana de miércoles en el barrio 25 de mayo.

“La pasé muy mal, me siento impotente porque la verdad en esta ciudad ya no se puede andar” señaló.

“Yo trabajo todos los días atendiendo a personas que están postradas en la cama. Mi tarea es a domicilio y la verdad me siento mal porque por culpa de estos delincuentes ahora no puedo atender a mis pacientes” relató la mujer de 41 años de edad. “Soy responsable en mi trabajo y me da mucha bronca que todos los días pasen estás cosas y nadie hace nada por nosotros”.

FUENTE: CONTEXTO