Saqueo en el mar argentino: la historia sin fin de la pesca ilegal de buques extranjeros

La reciente entrega del Lu Rong Yuan Li 668 fue diferente: la Justicia Federal argentina no emitió el pedido de captura. “Prefectura hizo gestiones ante empresa armadora: se coordinó para que no hubiera pedido de captura internacional. Si no, iba a quedar interdicto; se coordinó para que viniera a Puerto Madryn. Está en rada, no ancló por la pandemia”, dijo a Infobae el prefecto Walter Olszanski , del área de prensa de Prefectura, quien recordó que el 28 de abril la fuerza, tras horas de persecución, había dejado escapar al buque chino porque tenía todo documentado, ya estaban 25 millas fuera de Mar Argentino y en medio de un temporal. El guardacostas Fique, que hacía la persecución, es de 1982. La pena por la resistencia a la autoridad la decidirá la Justicia.