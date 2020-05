Continua el paro: este sábado se cumplirán 13 días sin colectivos en Tucumán

Al gobierno parece no interesarle que funcione el transporte en Tucuman, no se buscan soluciones, ni alternativas, es realmente grave la situacion para miles de tucumanos y mas los del interior que no pueden movilizarse a sus trabajos o tareas cotidianas.

Pasan los días y no los choferes de colectivos no llegan a ningún acuerdo con los empresarios del transporte. Así, pronto se cumplirán las dos semanas completas sin servicio de ómnibus en Tucumán.

Lo que reclaman los choferes, nucleados en UTA, es el pago de los haberes de abril. Si bien ayer la Legislatura sancionó ayer un proyecto de ley que dirige el uso de los subsidios para abonar los sueldos, el dirigente gremial César González explicó que no hay una solución.

“Los empresarios nos manifestaron que del pago de $ 153 millones de subsidios nacionales alcanzaría para pagar el 65% de los sueldos, porque cerca de $ 70 millones de esos fondos ya están comprometidos para el pago de proveedores. Faltan ocho días para que termine el mes y los compañeros no cobraron. Hasta que no cobremos el 100% del sueldo, no levantamos la medida”, reiteró.

fuente: contexto