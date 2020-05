Tucumán : No podran circular dos personas mayores en una sola moto

La Legislatura de Tucumán aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece restricciones en la circulación de motocicletas, además de fijar estrictos controles viales para tratar de reducir los casos de “motoarrebato”.

Esta nueva norma sostiene que no podrán circular dos personas mayores de edad en una sola moto si no tienen permisos oficiales o si no pueden demostrar que se trata de una situación de fuerza mayor.

La Policía provincial participará de los procedimientos junto al Ministerio Público Fiscal, y de acuerdo con el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (Justicialista de Todos), comenzarán con “40 controles viales cada ocho horas”.

Los controles en la calle serán en un principio, solamente en la capital. La Policía y las fuerzas federales podrán secuestrar el rodado en caso de que el conductor no cuente con la licencia de conducir, documentación de la moto, patente, o circule a contramano y en espacios públicos, entre otros.

“Estimamos que en una primera etapa el delito se reducirá un 30 por ciento. En los primeros 30 días vamos a notar el cambio”, aseveró el vicepresidente primero de la Legislatura, quien agregó que la moto “se convirtió en una herramienta que está al servicio de delincuentes que roban y matan”.

“Estimamos que en una primera etapa el delito se reducirá un 30 por ciento. En los primeros 30 días vamos a notar el cambio”, indicó el legislador, según publica Crónica. Vargas Aignasse señaló que en Tucumán hubo unos 30 mil “motoarrebatos” en 2019, aunque “sólo se denunciaron el 20 por ciento de los casos y el 98% de esos hechos fueron perpetrados por adultos”.

La votación en general terminó con 36 legisladores por la positiva y seis por la negativa, ya que se pronunciaron en contra Raúl Albarracín, Walter Berarducci, Raúl Pellegrini, Federico Masso, José Ascárate y José Canelada, todos de la bancada “Vamos Tucumán”.

fuente:contexto