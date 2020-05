El ministro Cafiero salió a cruzar a quienes hablaron del “eficaz relato de infectadura

“Hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al gobierno al pedir el fin de la cuarentena, y no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan”, señaló el jefe de Gabinete, apuntando a la carta de científicos e intelectuales.

Luego que un numeroso grupo de intelectuales, científicos, políticos y periodistas se manifestaran a través de una carta crítica contra la forma en que el Gobierno Nacional gestiona la pandemia y la cuarentena, trabajo que impulsó la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se encargó este sabado 30 de mayo de hilvanar la respuesta oficial, separando los temas por puntos para replicar a muchos de los cuestionamientos. “Si bien ningún país estaba preparado para esto [la pandemia], la primera reacción del Estado argentino fue negar la existencia del problema”, señaló la misiva de Pitta, a la que entre muchos otros adhirieron Juan José Sebreli, Luis Brandoni, Santiago Kovadloff, Daniel Sabsay, Darío Lopérfido y Eduardo Antín (Quintín), por citar apenas a algunos nombres entre las más de 300 adhesiones, mientras se remarcaba que “no se controlaron a tiempo las fronteras y se se decretó una cuarentena sin plan ni una posible fecha de finalización”. En ese sentido, sostuvo la carta: “el Gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”. A ese texto crítico, Cafiero contestó este sábado considerando que “hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al gobierno al pedir el fin de la cuarentena. Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan”. El jefe de Gabinete explicitó una serie de puntos, para replicar a los principales cuestionamientos de la carta original, que vale detallar en el orden citado por el funcionario: – Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso. – Son algunos que quieren hacerle un daño al Gobierno, pero en realidad lo que hacen es hacerle un daño a la sociedad. – Las complicaciones económicas son producto de que estamos atravesando una pandemia mundial, no porque lo decidamos. Y ocurre en todo el mundo. En los 4 años de Macri cerraban las pymes, las fábricas, los locales, crecía el desempleo, bajaba el consumo, porque habían políticas que iban en ese sentido, unas medidas económicas que favorecían a unos pocos y que iban contra la producción nacional ni el empleo argentino. “Hoy el principal comunicador del Gobierno es el Presidente. No solo por sus virtudes a la hora de hacerlo, sino porque es el dirigente con mayor credibilidad ante la sociedad argentina.”, dijo Cafiero. (Cedoc) – Nosotros estamos diseñando herramientas para cuidar a todos los argentinos y todas las argentinas. Herramientas que son inéditas. La asistencia que está brindando el Estado argentino en estos días es la mayor de la historia contemporánea. – Con estas medidas que venimos tomando llegamos a una situación en la que en casi el 90 por ciento de los hogares vive al menos una persona que percibe un ingreso proveniente del Estado. – El día que todo esto pase, tenemos que sentarnos a diseñar una nueva Argentina. – La pandemia es una oportunidad si somos capaces de leerla objetivamente. El mundo también tiene que replantearse lo que ha ocurrido. Tenemos que construir un capitalismo que priorice lo productivo, que le sirva a la gente y no un capitalismo financiero que solo especula. – Los argentinos vamos a tener que discutir en base a una agenda con una triple sostenibilidad: Económica, Social y Ambiental, porque el mundo y la Argentina van a cambiar. – Hoy el principal comunicador del Gobierno es el Presidente. No solo por sus virtudes a la hora de hacerlo, sino porque es el dirigente con mayor credibilidad ante la sociedad argentina. – (El Presidente) Está al frente de la situación, promueve el diálogo político, promueve el debate de ideas -incluso hacia adentro del Frente de Todos- y promueve el diálogo con los sectores sociales, económicos, de la economía popular. – Alberto promueve la escucha y promueve la acción. El presidente escucha a todos. Sin miramientos ni especulaciones electorales, solamente pensando en cómo salir de esta situación y cómo avanzar en la Argentina que viene. La discusión entre quienes elogian la postura oficial de atender la situación sanitaria sacrificando los costos económicos viene de hace semanas, cuando las extensiones de la cuarentena original dispuesta el 20 de marzo comenzaron a apilarse, pero el Ejecutivo ha rechazado de manera terminante tales posiciones, y el presidente Alberto Fernández ha repetido en numerosas ocasiones que “si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida”. (Fuente www.perfil.com).

fuente:perfil