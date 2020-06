Intentaron acuchillar a la periodista Melisa Zurita delante de su hija

“Me iba a matar a mí y a mi hija. Estábamos en la cama y me clavó un cuchillo. Pudimos escapar corriendo. Se llevó el celular y la camioneta y me amenazó con un arma. Estaba llena de sangre”, escribió Zurita en un grupo de WhatsApp de periodistas, pidiendo que se difunda la información horas después del hecho.