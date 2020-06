Ante la inminente llegada de la multinacional UBER, taxistas tucumanos en pie de guerra

Taxistas protestaron este miércoles frente a Casa de Gobierno. Se oponen a la llegada de Uber a la provincia.

El anuncio que realizó ayer la empresa Uber, para confirmar que comenzará a funcionar en Tucumán ofreciendo un servicio de delivery de artículos varios, no tardó en generar polémica. Si bien no se mencionó la posibilidad de que la empresa realice traslados de pasajeros, desde el sector taximetrero local temen que una vez que desembarque en la provincia no tarde en extenderse a esta actividad.

Por este motivo un grupo de taxistas concentraron este miércoles frente a Casa de Gobierno, solicitando a las autoridades que no permitan el arribo de Uber. “Esto significará la pérdida de más de 2.500 fuentes de trabajo para el sector. Por eso estamos aquí, para solicitar al gobernador Juan Manzur que nos ayude para evitar el desembarco de Uber”, señaló Julio Rodríguez, secretario gremial de la Federación Nacional de Choferes de Taxi.

El dirigente también remarcó que la aplicación no cuenta con soporte legal ni técnico en la provincia y que su funcionamiento “está contra de todas las normas”.

A raíz de la protesta, un grupo de referentes del sector fueron citados por los concejales de la Comisión de Transporte. Durante el cónclave los ediles respaldaron la postura de los taxistas y aseguraron que “no permitirán que la llegada de esta empresa atente contra las fuentes de trabajo”. “Nos presentaron un petitorio para que no se permita el desembarco de Uber en Tucumán. Si bien la información indica que solo establecería un servicio de paquetería, ya sabemos que empiezan con eso y después continuarán agregando otros. Los taxistas no quieren que se atente contra su fuente de trabajo y nosotros apoyamos esa postura”, remarcó el presidente de la comisión José Luis Coronel. El edil también coincidió con Rodríguez en que no existe ninguna legislación que permita la utilización de la aplicación en la provincia y calificó el servicio Uber como “inseguro” para los pasajeros. “No sabemos qué seguridad le brinda al pasajero ante cualquier eventualidad. Desde la Comisión de Transporte vamos a trabajar para que esta aplicación no llegue a Tucumán”, señaló. Por su parte, el concejal José Luis Argañaraz indicó que “les dimos la tranquilidad de que en el Concejo no va a ser tratado ningún permiso para esta aplicación, porque entendemos que se trata de un servicio ilegal. No va a ocurrir porque es un peligro para los pasajeros y un atentado a las fuentes de trabajo de los taxistas registrados”.

En cuanto al planteo de aumento de la tarifa, Argañaraz descartó que pueda tratarse en el corto plazo, primero porque “tenemos que considerar a la población en esta situación de crisis que estamos atravesando”, y además, “los servicios públicos están congelados por disposición del gobierno nacional”

fuente: contexto