LICHTMAJER: “No está previsto suspender las vacaciones de julio”

Así lo afirmó el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, quien también aseguró que se está trabajando para no perder el año educativo 2020. “Es fundamental tener confianza en el sistema educativo, cuando volvamos vamos a estar preparado y vamos a trabajar para que el año 2020 se cumpla en el 2020, porque no se perderá el año (escolar)”, dijo.

Sostuvo que “Tucumán está en un proceso de preparación para la vuelta a las clases presenciales, para cuando las condiciones así lo permitan”, es decir, cuando no existan riesgos de contagios de coronavirus.

El ministro destacó que durante la cuarentena que lleva más de 80 días, no hubo clases presenciales pero “nunca dejó de dictarse clases, claro que no es lo mismo que las clases presenciales, pero hubo clases con lo cual se ha estado aprendiendo, por eso hablo de no perder el año escolar”