Continuan vigentes los préstamos de la Anses para Jubilados

La atención presencial se restableció en distintas dependencias de la Anses, entre ella la provincia de Tucumán, atendiendo en esta primera etapa solo los que tenían turnos solicitados antes de la cuarentena por el coronavirus. Así lo confirmó el administrador de la UDAI Tucumán, Enrique Salvatierra, quien sostuvo que el 80% de las prestaciones de la seguridad social pueden ser resueltas en forma virtual a través de la página web: www.anses.gob.ar

Salvatierra precisó que desde hace 35 días el organismo nacional atiende todas las consultas por la Línea 130 y en un 80% por la web, “cuya modalidad vino para quedarse”. Además de tener afectado solo el 30% del personal, el funcionario afirmó que hay que evitar la concentración de gente en lugares cerrados por eso instó a realizar todas las consultas en forma virtual.

Respecto a las preguntas recurrentes, Salvatierra afirmó que siguen vigentes los préstamos a jubilados. Indicó que en estos momentos se están otorgando a quienes lo hayan solicitado por turnos antes de la cuarentena y una vez que concluyan con la atención de los turnos reprogramados, se habilitará nuevamente la entrega de turnos para poder gestionarlos.

En cuanto a la asignación universal ya que las escuelas están cerradas y no emiten los certificados escolares y no entregan las libretas, Salvatierra afirmó que nadie perderá el beneficio hasta que no vuelvan a la normalidad las escuelas.

