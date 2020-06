Ley contra motochorros: Conozca como serán los controles

Hace semanas, en la Legislatura provincial se aprobó por mayoría la ley contra los motochorros y este miércoles, el gobierno la promulgó en el Boletín Oficial.

¿QUÉ SE PUEDE HACER, QUÉ NO Y QUIÉNES CONTROLAN?

La Policía de la Provincia o las fuerzas federales procederán a retener una moto cuando:

1. Transiten en áreas, días y horarios prohibidos.

2. Circulen con un acompañante sin las medidas previstas.

3. Cuando la moto:

a) no tenga la placa de dominio identificatoria; tenga la placa identificatoria colocada de forma tal que se impida o dificulte su visualización; o que esté adulterada; o no corresponda al rodado en cuestión;

b) cuando el conductor no tenga el carnet habilitante, o se encuentre bajo los efectos de sustancias alucinógenas o etílicas, o tenga pedido de detención y/o se encuentre con alguna prohibición judicial o administrativa para circular; cuando el conductor y/o el acompañante (no llevaren el casco reglamentario o no lo usaren debidamente; cuando el conductor no porte el comprobante de seguro en vigencia (son válidos en formato papel o digital);

c) cuando se circule “en sentido contrario al tránsito vehicular o por las aceras, veredas o sendas peatonales o a través de espacios verdes, plazas y jardines o cualquier otro espacio no habilitado para circular”.