Un diputado que estuvo en la última sesión dio positivo de coronavirus

Es el riojano Julio Sahad, que el jueves estuvo en el Congreso. Es el tercer diputado nacional que se contagia.

La Cámara de Diputados está en alerta por la noticia de que el riojano Julio Sahad dio positivo de coronavirus luego de participar de manera presencial de la sesión del jueves pasado, que se extendió por casi diez horas.

Sahad, presidente del PRO de La Rioja, es el tercer diputado nacional que da positivo de coronavirus. Antes habían sido diagnosticados los bonaerenses del Frente de Todos Walter Correa y Federico Fagioli. También dos empleados dieron positivo.

Su caso generó especial alarma por su participación en la última sesión, por lo que en la Cámara de Diputados se activó el protocolo y comenzó a analizarse los posibles contactos de Sahad. “Solo tuve contacto con un asesor que se va a hacer el hisopado”, dijo el riojano a una radio de su provincia.

Como sea, la presidencia de la Cámara informó que se desinfectaron todos los lugares donde estuvieron los diputados el último jueves. Además se les ofreció un hisopado a los legisladores que tuvieron contacto con el contagiado: Silvia Lospenatto, Fernando Iglesias , Facundo Suarez Lastra, Cristian Ritondo, José Luis Ramon, Romina del Plá.

“Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo”, contó Sahad en Twitter. “Esta vez no fue la excepción, llegue el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado”, agregó.

El diputado nacional supone que se contagió durante su viaje en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en La Rioja hay muy pocos casos. “Es muy raro saber cómo lo adquirí, porque no tengo contacto estrecho con nadie”, dijo a radio Fénix. Sahad contó también que no tiene ningún síntoma.

Sahad era un duro crítico de las sesiones virtuales y hace pocos días sostuvo que “el sistema fracasó”

