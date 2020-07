Asi se manifesto Analía Porcel, hija de José Porcel, el productor rural asesinado el viernes pasado, cuando delincuentes ingresaron a su casa y le dieron un disparo en el pecho. Fue durante la marcha pidiendo justicia que se realizo frente a los tribunales penales de avenida Sarmiento.

“Le pido al gobernador que haga algo, ya hubo muchos casos de inseguridad en la zona. Mi padre fue una persona de trabajo, solidaria y honesta”, comentó Analía.

“Quiero que me demuestren que existe la justicia y que el Gobernador me reciba y me explique que está haciendo con el pueblo de Tucumán y que hace cuando ve que todo los días hay muchas muertes. Esto debe cambiar”, expresó.

“Nadie me llamó del gobierno, quiero que me llamen y me escuchen porque el que no pasa por este dolor no sabe lo que se vive. No saben lo que es llegar y ver a tu padre muerto con un disparo”.

“El gobernador se olvidó de la seguridad, tengo bronca y dolor”, manifestó.

Por su parte el abogado de la familia comentó que hay dos personas detenidas. Se está trabajando en el tema y esperamos que se pueda dictar la medida de prisión preventiva. Se investiga a otros participantes del hecho como el dueño del auto en el cual intentaron escapar.

