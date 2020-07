Un Lanata necesitado de rating ataca a Tinelli: “Sos un payaso que hizo ShowMatch, VideoMatch y la concha de la madre Match”

El bajo rating de su programa de los domingos a la noche, parece haber activado la busqueda nuevos enemigos por parte del periodista Jorge Lanata que ataca al conductor Marcelo Tinelli, quien insinuó que los audios se los envió el expresidente de Boca y dirigente de la UCR porteña, Daniel Angelici: “Tinelli dijo que lo que hice fue de cuarta. Le pido a la gente que evalúe quién ha sido de cuarta. Tinelli es un payaso que ha estado con todos los gobiernos, no tengo más ganas de callarme. Termino discutiendo con un payaso que cuestiona mi carrera”.

El periodista Jorge Lanata disparó contra Tinelli y le respondió a quienes le pidieron no difundir esos audios en medio de la separación con Guillermina Valdes: “Escuché que Tinelli se separó. ¡Qué carajo me importa! Eso no evitaría que yo sacara una nota”.

El conductor de Periodismo Para Todos (PPT) salió al cruce de los dichos de Tinelli ayer (29/06), quien evaluó el trabajo de Lanata como “de cuarta”. “Tinelli es un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que todos lo respetan por miedo. Bueno, no me pasa tenerle miedo a Tinelli. A veces me encuentro en situaciones de escuchar gente que no respeto y me callo la boca por mí mismo, por prudencia, porque estoy más viejo. Entonces, termino discutiendo con un payaso que estuvo con todos los gobiernos y que me cuestiona mi carrera”, le respondió.

ShowMatch, VideoMatch y la concha de la madre match (versus) Página12, Veintitrés, Día D, PPT. Evalúen ustedes”.

“Hoy me encuentro en una discusión con un payaso y con un corrupto (Parrilli)”, arremetió en otro momento contra el exsecretario de Cristina Fernández, Oscar Parrilli.

En Twitter, el conductor de Bailando por un Sueño se preguntó si fue el expresidente de Boca y dirigente radical porteño Daniel Angelici quien le pasó los audios que vienen de una causa judicial cuando Norberto Oyarbide era parte del Poder Judicial. Lanata disparó: “Pone en su Twitter que ojalá me cite un fiscal pero, ¿vos no sos periodista Tinelli? Vos como supuesto periodista pedís que se revele la fuente. Pensalo un poquito porque no lo voy hacer”.

“Otros se preguntan porqué lo dije y quién me autorizó. Eso se preguntó América TV. Yo entiendo que en América estén acostumbrados a trabajar con fines ocultos, pero yo no. Se preguntan por el motivo oculto porque están acostumbrados a laburar así”, siguió.

“Hago este programa porque me gusta, me divierte, gano plata y me sirve para vivir. También me sirve para hablar con absoluta libertad de lo que pienso. Mucha gente se pregunta por qué yo difundí estas conversaciones ayer. Soy periodista. Sé que a veces es difícil entender esto en momentos en los que hay mucha presión. Soy periodista.

Si lo que difundí favorece a tal o a tal otro, una vez que lo chequeé y vi que era cierto, me importa un pomo a quien favorece. No soy ninguna vanguardia iluminada que protege a la gente, yo soy parte de la gente y mi obligación es contar lo que sé y lo que puedo probar. Que quien me lo debe haber pasado lo hizo con algún interés…Obvio. Toda información es interesada. Siempre. A nosotros desde nuestro trabajo no nos importa a quién favorece. Nuestro interés principal es preguntarnos si es cierto, y si es cierto hay que difundirlo“, se defendió.

