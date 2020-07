La dictadura China detuvo a un profesor que criticó al presidente Xi Jinping por el coronavirus

Xu Zhangrun fue sacado de su casa en los suburbios de Beijing por más de 20 agentes de seguridad. En febrero publicó un ensayo culpando a la cultura del engaño y la censura promovida por el mandatario chino por la propagación del virus en el país

El régimen chino detuvo el lunes a un profesor de derecho que publicó una serie de ensayos criticando al presidente Xi Jinping por su manejo en la pandemia de coronavirus y sus esfuerzos por consolidar el poder.

Xu Zhangrun, un crítico franco y abierto del régimen en la academia fuertemente censurada de China, fue sacado de su casa en los suburbios de Beijing por más de 20 agentes de seguridad del régimen, dijo uno de sus amigos bajo condición de anonimato.

Xu publicó un ensayo en febrero culpando a la cultura del engaño y la censura promovida por Xi por la propagación del coronavirus en China.

El profesor de derecho de la Universidad de Tsinghua, una de las principales instituciones de China, había hablado previamente en contra de la abolición de los límites del mandato presidencial en 2018 en un ensayo distribuido en línea.

Un amigo dijo que un hombre que decía ser policía había llamado a la esposa de Xu, que vivía por separado en una residencia universitaria, para decir que Xu fue arrestada por supuestamente solicitar prostitución en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China.

El presidente chino, Xi Jinping (c), ofrece un discurso durante la ceremonia de inauguración del Foro de Cooperación África-China (FOCAC) celebrado en Pekín (China) en septiembre de 2018. EFE/ Madoka Ikegami / Archivo

Xu visitó Chengdu el invierno pasado con varios estudiosos liberales chinos, aunque no está claro si el arresto estuvo relacionado con el viaje, dijo el amigo, calificando la acusación contra Xu de “ridícula y desvergonzada”.

En febrero publicó el ensayo ‘Alarma viral: cuando la furia supera el miedo’, en el que criticó el sistema de censura y control del gobierno chino y abrió un fuerte debate sobre la libertad de expresión en China. Sus amigos temen que el apasionado ataque del profesor a la autoridades del país sea la causa de su desaparición.

Luego de la muerte del médico Li Wenliang, uno de los primeros que había intentado alertar sobre el surgimiento del coronavirus a fines del año pasado pero fue reprendido y amenazado por la policía del régimen chino para que dejara de hablar sobre la nueva enfermedad, miles de chinos expresaron en redes sociales su enojo por su fallecimiento. Este hecho empujó al profesor a escribir su filoso ensayo.

“La epidemia de coronavirus ha revelado el núcleo podrido del gobierno chino”, escribió Zhangrun. “El nivel de furia popular es volcánico, y un pueblo así enfurecido puede, al final, dejar de lado su miedo”, agregó.

Xu Zhangrun.

“Ahora puedo predecir con demasiada facilidad que seré sometido a nuevos castigos; de hecho, esta puede ser la última pieza que escriba “, escribió al final de su ensayo.

En marzo de 2019, Zhangrun fue suspendido de su empleo y sometido a investigación por las autoridades universitarias ante sus postura críticas con el presidente Xi Jinping.

Según explicó uno de sus compañeros docentes, Guo Yuhua, Xu ha escrito diversos artículos cuestionando las políticas del régimen chino, lo que hizo que esté en la mira de las autoridades.

En aquel momento a Xu no le sorprendió la medida. “No sé qué harán después. me he estado preparando para esto hace mucho. En el peor de los casos, terminaré en prisión”, afirmó en un mensaje publicados por el New York Times.

fuente: INFOBAE