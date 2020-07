TUCUMAN: “La Legislatura tomó la decisión de cerrar las fronteras por 60 días”

Este martes será un día clave en las medidas adoptadas por la provincia para continuar con la lucha contra la pandemia de coronavirus. La sesión legislativa marcará el cierre de las fronteras de la provincia por 60 días a partir de la promulgación de una ley que lo establece.

“Tucumán no es una isla, estamos rodeados de provincias que están con circulación de coronavirus. Tenemos muy cerca a países como Chile, Bolivia y Brasil con graves consecuencias por la circulación del coronavirus y no podemos quedarnos sin hacer nada”, aseguró el funcionario.

“Por eso esta Legislatura tomó la decisión de cerrar las fronteras por 60 días para no tener que volver para atrás, ya hemos visto como algunas provincias pasaron de la fase 5 a la fase 1 (aislamiento social), y no queremos eso para Tucumán, no queremos volver a la fase 1 porque sería un derrumbe para la economía y para ello hay que extremar los cuidados”, explicó el vicegonernador de la provincia.

“Lo que hoy va a hacer la Legislatura es profundizar y reforzar el trabajo que viene haciendo el Comité de emergencia y el ministerio de salud conjuntamente con el ministerio de seguridad”, dijo Jaldo.

Además añadió que, “nosotros tenemos que cuidar nuestra provincia. Las actividades están abiertas en un 85% y para que las actividades sigan abiertas tenemos que ciudar que no se eleve la cantidad de casos en la provincia de Tucumán. Nosotros tenemos casos importados, no tenemos circulación viral, entonces tenemos que tomar medidas de fondo para que no lleguemos a la circulación viral” ./Los Primeros

FUENTE: CONTEXTO