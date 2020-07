CORONAVIRUS EN TUCUMAN: Confirman un nuevo contagio en la provincia , la suma de casos llega a 90

La cifra fue confirmada esta tarde por el Ministerio de Salud de la Nación.

Tucumán sumó un nuevo infectado por covid-19 en las últimas 24 horas y llegó a los 90 casos desde que comenzó la pandemia, según informó el Ministerio de Salud de la Nación a través del reporte diario vespertino de este domingo.

“El caso corresponde a un adolescente de 14 años que tuvo contacto con otro caso confirmado días atrás. Se encuentra en buen estado de salud”, indicaron desde el departamento de prensa de la cartera sanitaria local a LAGACETA.com

Los dos últimos contagios habían sido dados a conocer el viernes: un paciente de cuatro años y a una de 20, contactos estrechos de pacientes positivos. El sábado no se habían registrado nuevos tucumanos infectados.

Así, desde que comenzó la pandemia se confirmaron 90 casos en la provincia, de los cuales 46 fueron dado de alta, 44 permanecen internados en el hospital Eva Perón y Centro de Salud, y cinco fallecieron.

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, había comentado que “el desapego de algunas personas por el uso del barbijo preocupa mucho, no es toda la población pero un sector no tiene claro que el comportamiento individual es muy importante para controlar la epidemia, los encuentros sociales que no están habilitados y sin las medidas de bioseguridad ponen en peligro la situación de toda la provincia: todo puede volver atrás por culpa del mal comportamiento de unos pocos”.

“Un pequeño grupo de personas que no tengan el comportamiento adecuado, con un asintomático positivo entre ellas, puede generar grandes complicaciones en la provincia, por eso es fundamental que todos cumplamos las recomendaciones. Cuando encontramos a alguien positivo, nos damos cuenta del temor de la persona que no se ha cuidado”, sentenció.

