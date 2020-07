Policías le dan una brutal paliza a un abogado en la comisaria de Concepción (VIDEO)

El abogado Enrique Courtade denunció que fue golpeado en la comisaría de Concepción por el propio jefe del destacamento policial.

El mismo letrado filmó el hecho, que se produjo cuando intentaba radicar una denuncia.

El comisario principal Arnaldo Nicolás Villafañe, Jefe de la Comisaría de Concepción, reaccionó en forma violenta.

El fiscal Miguel Varela confirmó que el comisario ya está aprehendido junto con cuatro efectivos más.

Además de Villafañe están acusados los efectivos Salinas, Torres, Flores, Alarcón, Juárez y Mendoza.

“Fui a la comisaría a hacer una denuncia y no me la querían tomar. Me llevaron a la oficina del comisario. El resto es lo que se ve en el video. Grabé el momento porque quería tener garantías y una constancia porque muchas veces no te dan la constancia de la denuncia. Ahí reacciona el comisario“, dijo Courtade.

Courtade había asistido a esa dependencia policial para realizar la ampliación de una denuncia. Villafañe lo atendió en su despacho y, como notó que no lo estaba tratando bien, decidió filmarlo. En el video puede verse cómo eso le molesta al policía, quien se levanta de la silla e intenta arrebatarle el teléfono para que deje de grabar. Courtade afirmó que el comisario le pegó y le quebró un diente, y que luego se sumaron otros cuatro policías, quienes lo tiraron al piso, lo patearon, le pusieron esposas y lo metieron al calabozo. Una hora después, un funcionario judicial se presentó en la comisaría y no solo confirmó que el abogado estaba detenido sino que los policías no habían comunicado la aprehensión a la justicia.

