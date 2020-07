” El jardin de la muerte “: Se llama Tucuman

En Tucuman se asesinan sacerdotes, empresarios agropecuarios, se matan de a cinco en los barrios los fines de semana, la policía apalea abogados, roba en banda, aprieta empresarios y desaparece y mata tucumanos.

Sin duda alguna el gran fracaso del anterior y de este gobierno de Juan Manzur se llama seguridad, nunca el gobierno encontró el rumbo, a cargo de la seguridad en Tucuman hay y hubo funcionarios inoperantes y sin capacidad.

Los funcionarios que estuvieron y están a cargo de la seguridad no tienen el liderazgo para manejar la policía. Esta policía de Tucuman que tiene casi la misma cantidad de efectivos que hace 10 años, habiendo aumentado la planta de personal estatal en la provincia al triple.

Somos una verguenza nacional e internacional, el caso Espinosa trascendió las fronteras del país, los robos y secuestros en banda en el interior son continuos no nos olvidemos del caso de Adolfo Monteros que en el mes de abril fue secuestrado y le robaron la camioneta, todo queda en la nada.

El caso del empresario Cristian Mai , donde policias lo pasearon 3 horas para sacarle $ 500.000.-

Si hablamos del caso del agricultor Porcel, estamos ante delincuentes ya conocidos y con frondosos prontuarios, a quienes a pesar de tanto controles nadie identifico que merodeban la zonas del interior de la provincia , preparando un robo y que derivo luego en un asesinato.

La policía recientemente apaleo y torturo a un abogado que solo reclamaba porque no le recibían la denuncia, es vergonzante, Tucuman no tiene rumbo en materia de seguridad, Tucuman es una isla, una isla de muerte y sufrimiento , tortura y robo, donde 2 millones de personas viven con miedo ya no solo a los motochorros sino también a ser apretados, secuestrados o asesinados por la misma policía.

Es hora que el gobierno se haga responsable para lo que fue elegido, que es gobernador y dar seguridad .

No todo debe ser show, cámaras, fotos y camas, camas para combatir el CORONAVIRUS. Hace falta una política de seguridad seria y contudente.

Hace falta inteligencia criminal, prevención policial, cámaras que funcionen y no símil cámaras o cámaras falsas, en este tema hay tal inoperancia que en pleno microcentro destrozaron los sanitizantes y no hay como identificar a los vandalos. También es necesario depurar la fuerza policial, y a los nuevos ingresantes hacerles test-psicologicos serios y que separen a los pro-delincuentes

Tucuman era el jardín de la republica, hoy es un jardín de muerte e inseguridad.

JUAN RIVADENEIRA

Editor