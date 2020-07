Enfermero recuperado de coronavirus regreso a trabajar y fue golpeado por sus vecinos

Daniel Porro es un enfermero de Neuquén que dio positivo de COVID-19 en el mes de junio en un brote que se produjo en la obra social ADOS, donde él trabaja. Luego de cumplir con el aislamiento, se recuperó del virus y pudo volver a trabajar hace dos días.

Sin embargo, por este motivo, su vida se convirtió en un calvario por sus vecinos del barrio Colonia Nueva Esperanza. “Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, explicó.

Al hombre le dieron el resultado positivo del hisopado el 19 de junio, pero antes se había aislado en su casa, y luego en la vivienda de su madre, para hacer la cuarentena, tras conocerse los contagios en el ADOS. También la cumplió en unas cabañas cerca de Plottier.

Tras varios días, al someterse a otro hisopado, después de haber tenido síntomas de tos y dolor en el pecho, Daniel volvió a su casa y se reincorporó a trabajar ya sin tener el virus. Pero el odio de sus vecinos seguía vigente.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá”, sostuvo que fueron las palabras de un vecino, quien junto con otro familiar lo amenazaron también con robarle el auto.

Finalmente, este jueves el vecino lo llamó a la vereda y Daniel, cansado de recibir amenazas, lo enfrentó. La situación devino en insultos y en una pelea, donde le pegaron trompadas y hasta lo patearon en el suelo dejandolo casi inconsciente.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, detalló el enfermero.

El enfermero se encontraba de franco en su vivienda, que aún está a medio construir y en forma precaria. Esa misma tarde, integrantes de esta familia le prendió fuego su casa y también le robaron un vehículo Fiat Palio, que la Policía pudo recuperar a las pocas horas. “Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, relató.

“La gente tiene desconocimiento, porque no he tenido problemas con este vecino. La Policía le explicó bien cómo era el tema de los contactos, del aislamiento, pero esta persona nunca lo entendió, hasta hace tres noches, que me pasa todo esto”, sentenció.

