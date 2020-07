” Pequeño gran heroe “: Niño de 5 años trató de defender a su mamá de un ladrón

Ocurrió en barrio Parque Vélez Sarsfield, en la capital de la provincia de Cordoba a 50 metros de su casa. La mujer relató a Cadena 3 que el sujeto intentó robarle el celular y al pedir ayuda, su hijo reaccionó contra el delincuente.

Un niño de cinco años defendió a su mamá en barrio Parque Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, cuando la mujer era atacada por un ladrón a pocos metros de su casa.

El delincuente abordó a la víctima con intenciones de quitarle el celular y, mientras ésta pedía auxilio, su hijo reaccionó y comenzó a pegarle en la espalda al sujeto.

“Fue en la puerta de la casa de una vecina, yo vivo a 50 metros. Fue tan rápido que no lo vi venir. ‘Me dijo dame el celular o te pego un tiro’, atiné a ver que no tenía arma y empecé a gritar, y cuando vi el video, no podía creer que mi hijo hizo lo que hizo, si no le daba el celular”, contó a Cadena 3 Analía, la madre del pequeño.

Se trata del tercer robo que presencia el menor junto a su madre: “Yo tengo casa esquina y todos los días vemos algo. Se aprovechan de la gente vulnerable, de gente mayor”.

Analía explicó que habló con su hijo sobre lo sucedido y que si bien él está orgulloso de haber reaccionado de esta forma, ella le pidió que no lo vuelva a hacer.

“Le dije que no haga más eso, que pida auxilio y me dijo: ‘yo te fui a defender’. Viendo el video, él se siente como un héroe, orgulloso, y yo trato de no festejar eso porque no es normal ni común”, reflexionó.

Efecto pandemia

Los vecinos de la zona se quejan de que la cantidad de robos es constante y a toda hora. Afirman que la situación se ha recrudecido por la cuarentena y que los malhechores aprovechan la cercanía del Hospital Privado y la Clínica Vélez Sarsfield para asaltar a los pacientes y robar los autos de quienes asisten a los nosocomios.

“Es terrible. Pedimos móviles policiales, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tomamos recaudos, vivimos con alarmas. La cosa venía complicada desde antes, pero se ha recrudecido por la pandemia que ha dejado mucha gente sin trabajo. La crisis social se palpa”, dijo a Cadena 3 uno de los habitantes del sector.

“Mi esposa puso dos plantitas y se las llevaron a plena luz del día”, relató.